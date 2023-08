Notícias Bolsonaro leva tombo na Festa do Peão em Barretos

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Ex-presidente estava na cidade para receber o título de cidadão honorário. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levou um tombo na Festa do Peão de Barretos nesta sexta-feira (25). Ele se desequilibrou e caiu no palco, sendo levantado por apoiadores. A queda ocorreu momentos antes dele discursar.

Ele subiu no palco da arena de rodeio, ao lado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e foi recebido pela plateia com aplausos e gritos de “mito”. Depois, em evento fechado, reclamou da reforma tributária, dizendo que prejudica o agronegócio.

Antes, em breve discurso ainda na arena, Bolsonaro exaltou a própria gestão e alfinetou o seu sucessor no cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Fizemos o possível, entregamos, infelizmente, o Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Eu diria infelizmente por quem assumiu, mas não estamos aqui fazendo política”, disse o ex-presidente. Pouco antes da fala do ex-presidente, Tarcísio recebeu o microfone e exaltou a Festa do Peão e o agronegócio. Ele disse ainda que Bolsonaro é um “grande amigo” e elogiou a gestão do padrinho político. “Uma pessoa que fez um excelente governo, que entregou resultado”, disse. “Sou muito grato a esse homem, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Gente, é o seguinte: é mito mesmo”.

O ex-presidente estava na cidade para receber o título de cidadão honorário, concedido pela Câmara Municipal no início do mês. Ele esteve acompanhado do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), bem como de secretários e deputados. A solenidade ocorreu a portas fechadas, com imprensa e apoiadores do ex-chefe do Executivo aguardando do lado de fora.

Críticas a reforma

Na ocasião, Bolsonaro voltou a reclamar da reforma tributária, que tem apoio do governador de São Paulo. Dessa vez, porém, ao contrário da ocasião em que houve ataques diretos de aliados ao chefe do Executivo de São Paulo em um evento no PL, Bolsonaro não foi taxativo contra a proposta. Mas apontou que ela ainda traz problemas para o agronegócio, setor representado na Festa do Peão. “A reforma tributária, mesmo aperfeiçoada no Senado, ainda causa problemas para o agro e (a gente) espera resolver isso, o nosso partido, junto com partidos aliados, até a votação no Senado, e talvez uma nova votação na Câmara dos Deputados”, afirmou o ex-presidente.

Nos bastidores, a organização da cerimônia foi marcada por tensão. Isso porque havia o temor da entrega do título ser feita no palco da Festa do Peão – fato que preocupava parte dos organizadores do rodeio. Em meio a investigações e polêmicas envolvendo o ex-presidente, como o caso da venda e apropriação de joias recebidas em viagens oficiais e da operação contra o filho Jair Renan Bolsonaro, a entrega da homenagem provocou polêmica na cidade.

2023-08-26