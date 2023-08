Inter Fora de casa, Inter empata em 0 a 0 com o Flamengo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Com o resultado, o Colorado soma 25 pontos na tabela de classificação. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Jogando no Maracanã, o Inter empatou em 0 a 0 com o Flamengo na noite desse sábado (26), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado foi a 25 pontos na tabela de classificação, na décima quarta colocação do torneio.

Após receber três cartões amarelos na disputa do Brasileirão, Eduardo Coudet não pode comandar o Inter na partida. No lugar do técnico, o auxiliar Lucho González ocupou a casamata. Também suspenso, Sergio Rochet sequer viajou com o grupo.

No primeiro turno do Brasileirão 2023, o Inter havia vencido o Flamengo por 2 a 1. Mauricio marcou os dois gols da virada do Colorado, conquistada no último dia 23 de abril.

Agora, o foco do Colorado é na decisão da próxima terça-feira (29). No Beira-Rio, o Inter recebe o Bolívar, a partir das 19h, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Inter está em vantagem no confronto, consequência da importante vitória de 1 a 0 que conquistou na partida de ida em La Paz. Já pelo Brasileirão, o Inter volta a campo no próximo sábado (2), para enfrentar o Goiás, em Goiânia, às 16h.

O jogo

A equipe da casa começou a partida pressionando o visitante gaúcho, que entrou em campo com um time alternativo. Os rubro-negros quase abriram o placar aos 4 minutos de partida, com um chute de Luiz Araújo. O Colorado, aos poucos, melhorou a marcação e passou a impedir os avanços do Flamengo. O Inter só conseguiu dar seu primeiro chute aos 23 minutos, com De Pena. Em seguida, os donos da casa tiveram uma grande chance com Luiz Araújo. O atacante foi lançado, mas viu Keiller fazer a defesa com o pé para salvar os gaúchos.

A torcida presente no Maracanã ficou apreensiva, pois o Flamengo viu dois jogadores sentirem lesões musculares. Primeiro, Arrascaeta saiu para a entrada de Victor Hugo. Depois, foi a vez de Luiz Araújo, que deu lugar a Éverton Ribeiro.

Nos minutos finais, o Flamengo voltou a pressionar em busca do gol. Os donos da casa levantaram muitas bolas na área, mas pararam na zaga gaúcha.

Na segunda etapa, o duelo começou mais equilibrado. O Flamengo assustou aos 5 minutos, com uma cabeceada de Léo Pereira. No entanto, o lance foi o único de perigo por um longo tempo.

Somente aos 20 minutos, o Inter fez sua primeira finalização. De Pena arriscou da entrada da área e parou em uma boa defesa de Matheus Cunha.

Com o passar do tempo, o Flamengo melhorou e voltou a dominar o jogo. Mas os rubro-negros tinham dificuldade em criar bons lances. Os donos da casa só levaram perigo aos 36 minutos. Primeiro, Victor Hugo chutou para uma grande defesa de Keiller. Em seguida, Léo Pereira aproveitou o escanteio, mas parou no goleiro gaúcho.

Nos minutos finais da partida, o Colorado perdeu Vitão, que foi mais um jogador a sentir lesão muscular. Os visitantes ficaram com um a menos porque já tinham feito as cinco substituições. Com isso, o Flamengo aumentou a pressão e quase conseguiu marcar aos 48min, quando Wesley acertou o travessão, mas os gaúchos conseguiram segurar o empate para sair com um ponto do Maracanã.

Ficha técnica

– Flamengo (0): Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Allan) e De Arrascaeta (Victor Hugo); Luiz Araújo (Everton Ribeiro), Gabriel (Pedro) e Bruno Henrique (Everton). Técnico: Jorge Sampaoli.

– Internacional (0): Keiller; Hugo Mallo (Vitão), Igor Gomes, Nico Hernández e Carlos de Pena; Gabriel, Matheus Dias (Aránguiz), Bruno Henrique e Mauricio (Renê); Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano (Enner Valencia). Técnico: Lucho González.

– Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA), auxiliada por Bruno Boschilia (FIFA) e Luiz Alberto Nogueira. Quarto Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus. VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA).

