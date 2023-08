Inter Após empate e outros resultados da rodada, o Inter é o décimo quarto no Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após o empate com o Flamengo, o Colorado somou 25 pontos na tabela de classificação. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o empate sem gols com o Flamengo e outros resultados da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter soma 25 pontos e ocupa a décima quarta posição na tabela de classificação. O próximo desafio do Colorado é contra o Bolívar, nesta terça-feira (29), no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Após receber três cartões amarelos na disputa do Brasileirão, Eduardo Coudet não pode comandar o Inter na partida contra o Flamengo. No lugar do técnico, o auxiliar Lucho González ocupou a casamata. Também suspenso, Sergio Rochet sequer viajou com o grupo.

Após o empate, Lucho González falou sobre a qualidade do time do Inter. “O Inter tem um elenco qualificado para disputar de igual para igual contra quem seja e onde seja”, disse.

O auxiliar técnico colorado também comentou sobre Gabriel Mercado e sobre as improvisações do time para as próximas partidas. “O Mercado já jogou até de lateral-direito em sua passagem pelo River Plate e pela seleção. Nós temos um grupo com grandes jogadores e multifuncionais, e veremos quais decisões iremos tomar”, afirmou.

Ao falar sobre Vitão e sua lesão, Lucho falou que o jogador ainda será avaliado. “Ele saiu porque não tinha mais condições de jogar, e agora vamos ver como ele evolui, se vai fazer exames e quais serão os resultados”, declarou Lucho Gonzáles.

No primeiro turno do Brasileirão 2023, o Inter havia vencido o Flamengo por 2 a 1. Mauricio marcou os dois gols da virada do Colorado, conquistada no último dia 23 de abril.

Agora, o foco do Colorado é na decisão da Libertadores. No Beira-Rio, o Inter recebe o Bolívar, a partir das 19h, nesta terça. O Inter está em vantagem no confronto, consequência da importante vitória de 1 a 0 que conquistou na partida de ida em La Paz. Já pelo Brasileirão, o Inter volta a campo no próximo sábado (2), para enfrentar o Goiás, em Goiânia, às 16h.

Domingo de treino

Após o empate com o Flamengo no sábado (26), no estádio Maracanã, os jogadores do Inter que participaram da partida fizeram atividades físicas na academia e no gramado, com corridas ao redor do campo, na manhã desse domingo (27).

Paralelamente, os outros membros do grupo, foram a campo no CT Parque Gigante com o foco voltado ao embate contra o Bolívar-BOL.

A preparação para o jogo decisivo continuará na tarde desta segunda-feira (28), quando o treinador Eduardo Coudet fará os ajustes finais para o Colorado receber os bolivianos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-empate-e-outros-resultados-da-rodada-o-inter-e-o-decimo-quarto-no-brasileirao/

Após empate e outros resultados da rodada, o Inter é o décimo quarto no Brasileirão

2023-08-27