Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Auxiliar de Coudet comandou o Colorado no empate em 0 a 0 contra o Flamengo Foto: Ricardo Duarte/Inter Auxiliar de Coudet comandou o Colorado no empate em 0 a 0 contra o Flamengo (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter empatou contra o Flamengo, por 0 a 0, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Já que o técnico Eduardo Coudet não pode estar em campo, Lucho Gonzáles, auxiliar técnico do Inter, assumiu o time e gostou do que viu. O então técnico valorizou a dedicação do grupo e gostou da produção dentro de campo.

Para o auxiliar, o clube gaúcho conseguiu evitar que o Flamengo criasse ritmo de jogo e incomodassem o gol de Keiller. O Flamengo só foi fazer pressão no Colorado nos últimos minutos da partida, após Vitão sentir um desconforto na coxa direita.

“Depois do jogo com o Bolívar já começamos a pensar na estratégia. Era um jogo muito importante. A entrega dos jogadores foi sensacional. Tivemos em alguns momentos o controle. Enfrentamos um time com jogadores de muita qualidade, mas o elenco mostrou foco para disputar cada bola. É o que pedimos”, disse Lucho Gonzáles.

O então treinador gostou da postura da equipe e disse que foi fundamental para sair com um ponto no Rio de Janeiro. O desempenho confirmou a boa qualidade do grupo de jogadores, apesar de estar nove partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro.

“Se analisarmos os jogos, sobretudo os do Brasileirão quando não tivemos bons resultados, as atuações foram boas. Foi com este espírito que viemos. O plano de jogo em alguns momentos foi muito bem. Sabíamos a qualidade do rival, mas o elenco mostra que está capacitado para lutar de igual com quem for e onde seja”, completou o auxiliar.

2023-08-28