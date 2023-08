Grêmio “Meu trabalho é ajudar o time”, diz Suárez após encerrar ciclo de oito jogos do Grêmio sem balançar as redes

28 de agosto de 2023

O camisa 9 abriu o placar na goleada diante do Cruzeiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio O camisa 9 abriu o placar na goleada diante do Cruzeiro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após oito jogos, o centroavante Suárez voltou a marcar e ter uma grande atuação com a camisa do Grêmio. Além do gol, o camisa 9 deu uma assistência garantindo a goleada diante do Cruzeiro, por 3 a 0, neste domingo (27).

Na saída de campo, em entrevista, o uruguaio amenizou o período sem fazer gols e preferiu destacar o trabalho coletivo para seguir somando pontos no Campeonato Brasileiro.

“Meu trabalho é ajudar o time. Às vezes acontece de fazer o gol ou dar a assistência, mas é normal. Eu fico tranquilo, pois estou ajudando muito o time a ganhar jogos e isso é importante para mim e para o Grêmio”, disse o centroavante.

O último gol do centroavante havia sido no dia 25 de junho, na goleada por 5 a 1 contra o Coritiba, na Arena, quando também contribuiu com uma assistência. O uruguaio chegou a cinco gols em 16 jogos no Brasileirão. Foi o 17º dele pelo Grêmio na temporada 2023.

2023-08-28