Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

A projeção é receber mais de 50 mil pessoas Foto: Divulgação/Inter A projeção é receber mais de 50 mil pessoas (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Pensando na semifinal da Libertadores da América, a torcida do Inter esgotou os ingressos para a partida contra o Bolívar. A direção do clube confirmou na tarde desta sexta-feira (25) que não há mais ingressos disponíveis para a decisão que acontece na terça-feira (29), no estádio Beira-Rio, às 19h.

Os ingressos estão esgotados em todos os setores, incluindo a área do Coração do Gigante, setor nobre administrado pela Brio, empresa parceira na gestão de parte do estádio. A projeção é receber mais de 50 mil pessoas.

Após ter vencido em La Paz por 1 a 0, o Inter joga por um empate para figurar entre os quatro melhores da competição.

