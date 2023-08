Esporte Caxias entra em campo atrás do acesso para a Série C do Brasileirão

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dois dos postulantes restantes às vagas nunca jogaram a Série C Foto: Divulgação Dois dos postulantes restantes às vagas nunca jogaram a Série C (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Série D do Campeonato Brasileiro chega neste fim de semana ao seu ponto chave. A etapa das quartas de final inicia neste sábado (26) e definirá os quatro times que subirão à Série C, uma conquista que pode até ser classificada como mais importante do que o próprio título da competição.

As oito equipes que ainda estão no páreo vêm de passados distintos. A vaga representa o principal objetivo da temporada para todos os envolvidos, mas certamente alguns deles vivem expectativa ainda maior por causa do tempo que estão afastados da terceira divisão nacional.

O Caxias começa a decidir o acesso para a Série C no domingo (27), diante da Portuguesa-RJ. O duelo do Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, já tem mais de 7.400 ingressos vendidos. O técnico Gerson Gusmão promete mudanças no time titular. As atividades que definiram a equipe inicial foram realizadas com portões fechados.

“A gente vai alterar alguma coisa em relação ao time que jogou contra o Ceilândia. Precisamos ter mais movimentação na frente, profundidade e circulação de bola com mais qualidade. Estamos treinando algumas alternativas”, destacou o técnico.

As possibilidades de trocas são no meio-campo e no ataque. Pedro Cuiabá pode dar lugar para Emerson Martins ou Elyeser. A entrada de um terceiro atacante é analisada. Marcelinho pode ser outra novidade.

Confrontos

Neste sábado, a Ferroviária-SP recebe o Sousa-PB, em Araraquara, enquanto o Bahia de Feira será o anfitrião diante do Athletic-MG, em Feira de Santana. No dia seguinte serão disputados mais dois jogos: o Maranhão recebe o Ferroviário-CE, enquanto o Caxias encara a Portuguesa-RJ, em casa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/caxias-entra-em-campo-atras-do-acesso-para-a-serie-c-do-brasileirao/

Caxias entra em campo atrás do acesso para a Série C do Brasileirão

2023-08-26