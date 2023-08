Brasil MC Marcinho morre, aos 45 anos, vítima de falência múltipla de órgãos

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Voz do hit "Glamurosa" tratava uma cardiopatia e havia recebido o implante de um coração artificial após sofrer uma parada cardíaca Foto: Divulgação/Instagram Voz do hit "Glamurosa" tratava uma cardiopatia e havia recebido o implante de um coração artificial após sofrer uma parada cardíaca (Foto: Divulgação/Instagram) Foto: Divulgação/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

MC Marcinho, conhecido como Príncipe do Funk, morreu na manhã deste sábado (26), vítima de falência múltipla de órgãos, aos 45 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor e pelo Hospital Copa D’Or, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, onde o cantor estava internado para tratar uma cardiopatia e doença renal crônica. Marcio André Nepomuceno Garcia deixa três filhos.

Na sexta-feira (25), o quadro clínico de Marcinho havia apresentado uma piora significativa, conforme informou o hospital. O artista estava hospitalizado desde o dia 27 de junho deste ano, após sofrer uma parada cardíaca, e se encontra sob cuidados intensivos no hospital.

O funkeiro sofria de sérios problemas cardíacos. Em março, o MC revelou que estava debilitado e precisava passar por uma cirurgia para trocar um marca-passo implantado desde 2021. Na época, a equipe do artista informou que o procedimento havia sido bem-sucedido e o quadro clínico era estável.

Marcinho sofreu uma parada cardíaca no dia 10 de julho e precisou ser intubado. Três dias depois, o artista recebeu um implante de coração artificial. O cantor fazia o uso da Ecmo, uma espécie de pulmão artificial externo. Ele seguiu internado no hospital desde então.

Além da condição no coração, o funkeiro já sofreu um acidente de carro e quase perdeu a perna. Por conta disso, precisou ficar por meses em uma cadeira de rodas. Também enfrentou algumas infecções graves no estômago e no pé.

MC Marcinho

O cantor é um dos criadores de um estilo de funk dançante e muito popular, o chamado funk melody. É autor de grandes sucessos do final dos anos 90 e início dos anos 2000 como “Glamurosa”, “Rap do solitário”, “Porque te amo”, “Vou catucar”, “Tudo é Festa” e “Garota nota 100”.

O artista é da geração de funkeiros que estourou como DJ Marlboro, Claudinho e Buchecha, Copacabana, Latino, entre outros. Juntos, levaram o funk a todo o país.

Seu primeiro sucesso foi o “Rap do solitário”. Popularizou o funk com letras que contavam o dia a dia da juventude das favelas e periferias do Grande Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mc-marcinho-morre-aos-45-anos-vitima-de-falencia-multipla-de-orgaos/

MC Marcinho morre, aos 45 anos, vítima de falência múltipla de órgãos

2023-08-26