Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Entre as inovações estão a ampliação da casa da cooperativa no Parque de Exposições e um pavilhão para o gado leiteiro. Foto: Tiago Ritter Foto: Tiago Ritter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais antiga cooperativa agropecuária em funcionamento no Brasil, a Cotribá prepara uma programação especial para associados e visitantes durante a 46ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Entre as novidades está a ampliação da Casa Cotribá, cujas instalações na quadra 46 foram reformuladas para melhor acolher visitantes, associados e empresas parceiras. A casa relembra a primeira sede própria da cooperativa em Ibirubá, construída na década de 20, aliando conceitos de tradição e modernidade. Nesta edição da Expointer, a Cotribá também contará com espaço especial no pavilhão de gado leiteiro, valorizando ainda mais a produção leiteira gaúcha.

Com uma agenda especial de palestras e debates, a Casa Cotribá estará aberta todos os dias no horário de funcionamento da Expointer. Além de diretores e gestores da cooperativa, o local terá a presença de uma equipe de técnicos pronta a dar esclarecimentos sobre as melhores práticas para que o agronegócio alcance bons resultados. A Cotribá também é uma das patrocinadoras do Circuito Exceleite, realizado em diferentes etapas ao longo do ano, numa promoção da Gadolando – Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. A iniciativa prevê premiações Ouro, Prata e Bronze nas categorias Vacas em Pista, Vacas de Produção e Suprema Exceleite. O animal Ouro da categoria Suprema Exceleite será o grande vencedor do circuito e seu proprietário ganhará um veículo como prêmio, oferecido pela própria cooperativa.

Em torno de 30 animais estão participando da atual competição, oriundos de diferentes propriedades do estado. A classificação leva em conta a pontuação em concursos leiteiros e morfológicos de pista em uma exposição ranqueada no Interior e, obrigatoriamente, na Expoleite e Expointer, onde será entregue a premiação final. “Há muitos anos a Cotribá é incentivadora da Gadolando. Somos parte da entidade e muitos de nossos associados já fizeram seu registro na associação, justamente por entenderem a sua importância e de todos seus benefícios, como a proteção do patrimônio, a melhora genética do rebanho e maior lucratividade no dia a dia”, afirma o presidente da Cotribá, Celso Leomar Krug.

Monitoramento animal

Durante a Expointer, a Cotribá mostrará as vantagens do uso de coleiras de monitoramento animal que proporcionam um novo patamar de assertividade no controle do rebanho de vacas leiteiras. Sócia da CowMed, startup de Santa Maria (RS), a cooperativa aderiu às vantagens da tecnologia para reforçar as boas práticas animais (BPAs), além de melhorar a produtividade e a rentabilidade dos produtores. A Cotribá gerencia 60 mil vacas diariamente e com o novo sistema, o acompanhamento dos animais pode ser feito à distância, por meio de um aplicativo que registra e interpreta o comportamento das vacas captado pelas coleiras 24h/dia. A nova ferramenta começou a ser adotada em 2021 e a meta é chegar a 10 mil vacas monitoradas em 2023.

É possível monitorar a ruminação, atividade do animal, ócio e ofegação e com os dados corrigir padrões de nutrição, entre outros benefícios. As coleiras com sensores eletrônicos também fazem a detecção da época de cio, identificam comportamentos que antecedem o parto e dão alertas sobre problemas de saúde do animal. Uma das principais vantagens do uso do aplicativo é poder antecipar a tomada de decisões e traçar metas para a atividade. É possível, por exemplo, fazer o planejamento forrageiro anual com base nos níveis nutricionais informados. Além disso, o aplicativo proporciona maior comodidade ao produtor que, na palma da mão, pode conferir como está o rebanho sem necessidade da presença constante no campo.

Fábrica de rações

O ano de 2023 será marcado pela conclusão da primeira fase da nova fábrica de rações em Ibirubá, que irá ampliar de 100 mil para 300 mil toneladas a capacidade anual de produção de rações da cooperativa. São projetados 170 novos empregos, num investimento total de R$ 150 milhões, para produção de ração de bovinos de leite e corte, suínos, aves, equinos, ovinos e suplementos minerais. A unidade é totalmente automatizada e contará com sistemas robotizados no ensaque e expedição. A Cotribá já tem duas fábricas de rações, em Ibirubá e Tapera, e é a maior produtora de rações para o gado leiteiro do estado.

