Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Com extensa programação, espaço evidenciará o diferencial e a história do cooperativismo gaúcho. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Proporcionar aos visitantes uma experiência única em meio ao que é produzido dentro das cooperativas, e uma viagem no tempo pela trajetória do cooperativismo gaúcho. É com essa proposta que o Sistema Ocergs estará na Expointer 2023, a maior feira agropecuária da América Latina, que acontece de 26 a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A Casa do Cooperativismo, localizada no acesso principal do parque, foi totalmente reformulada para receber visitantes, representantes do setor e autoridades, além de realizar eventos importantes do calendário do cooperativismo gaúcho. “O principal objetivo da Casa do Cooperativismo é ser uma referência local responsável por estimular o desenvolvimento das cooperativas”, esclarece o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

Para tanto, o espaço este ano contará com uma programação intensa, envolvendo rodadas de negócios, agendas com autoridades políticas e do setor, além de workshops e demais eventos que valorizam a importância econômica do cooperativismo no estado e nas demais regiões do país. “Daremos bastante ênfase para a experiência do visitante. Ele estará em contato com os diferenciais do cooperativismo no momento que entra na casa até sua saída”, revela o presidente.

A ideia é contar uma história desde a recepção até a experimentação de produtos que contemplarão os sete ramos do cooperativismo (agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços, saúde e transporte). O viés experiencial estará presente em um ambiente de interação com os produtos das cooperativas.

Para completar, um “Palco Pitch” será montado para promover discussões com especialistas e autoridades sobre soluções econômicas, governamentais e políticas, além de apresentações culturais. “Queremos apresentar as premissas e os valores do setor, proporcionando um local favorável, acolhedor e humanizado e que mostre a força de transformação, desenvolvimento e inovação exigidos pelos novos tempos. O associado certamente se sentirá representado”, constatou Hartmann.

Outros destaques da programação serão o espaço Escoop, que contará com o lançamento da campanha de divulgação do vestibular, além do projeto Viveiros da Cidadania, iniciativa da Cotrijal (Passo Fundo) e da Coeducars (Porto Alegre), que prevê a distribuição de mudas nativas. “O cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócio. E queremos demonstrar, através das nossas ativações, que ele está no dia a dia das pessoas”, finaliza o presidente do Sistema Ocergs.

Sistema cooperativo gaúcho

As cooperativas gaúchas registraram faturamento recorde, com R$ 81,9 bilhões em 2022, um incremento de 14,9% frente ao ano anterior. Os dados integram o levantamento Expressão do Cooperativismo Gaúcho (ano-base 2022) e confirmam a posição de destaque do setor no Rio Grande do Sul. Hoje, o sistema reúne mais de 3,5 milhões de associados, principalmente dos ramos agropecuário, saúde, crédito e infraestrutura.

A estimativa é que, para os próximos cinco anos, o setor seja responsável por 100 mil empregos diretos e invista R$ 300 milhões em capacitação até 2027. Os dados integram o RSCOOP150, plano estratégico do cooperativismo gaúcho para os próximos cinco anos. O plano reforça a estratégia de médio e longo prazos de desenvolvimento, com planejamento e investimentos, profissionalização, inovação e modernização da gestão, buscando a sustentabilidade econômica, social e ambiental das cooperativas e das pessoas que vivem no seu entorno.

