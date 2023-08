Expointer Sesc-RS, Secretaria Estadual da Saúde e Prefeitura Municipal de Esteio promovem ações de vacinação na feira

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vacinas estarão disponíveis para expositores e visitantes durante a Expointer 2023. Foto: João Alves Foto: João Alves

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fim de conscientizar sobre a importância da vacinação e ampliar o acesso às vacinas, o Sesc-RS, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a Prefeitura Municipal de Esteio promovem, nos dias 28 e 30 de agosto, a Caminhada da Vacina na Expointer 2023, que acontece no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na Praça Central, durante todo o período da feira, de 26 de agosto a 3 de setembro, das 12h às 17h, equipes estarão à disposição no “Stand da Vacinação” para aplicar doses da Influenza, Covid-19 (bivalente, monovalente, pediátrica e baby), Antitetânica (difteria e tétano), Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba) e Febre Amarela.

No dia 28, durante a manhã, o mascote da imunização, Zé Gotinha e o Sesquito, mascote do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, farão uma caminhada pela feira com aplicação da vacina Antitetânica, além de informar sobre as demais disponíveis no stand, visando a prevenção de doenças. Uma segunda caminhada, no dia 30, terá representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e da Gerência de Assistência e Saúde (GEAS) do Sesc-RS.

As atividades na Expointer dão continuidade aos serviços previstos no Termo de Cooperação de Resgate de Coberturas Vacinais, firmado entre Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e a SES. A proposta busca ampliar as coberturas vacinais no Rio Grande do Sul, com a implementação de unidades fixas e móveis, como é o caso da ação deste mês. A Clínica de Vacinas do Sesc, localizada na Avenida Alberto Bins, em Porto Alegre, deve começar a atender a partir da parceria em 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/sesc-rs-secretaria-estadual-da-saude-e-prefeitura-municipal-de-esteio-promovem-acoes-de-vacinacao-na-feira/

Sesc-RS, Secretaria Estadual da Saúde e Prefeitura Municipal de Esteio promovem ações de vacinação na feira

2023-08-26