Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

A aposta simples, com a marcação de seis números, custa R$ 5. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A aposta simples, com a marcação de seis números, custa R$ 5. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (26), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas premiadas do Concurso 2.625 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado e é estimado em R$ 30 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h, tanto nas casas lotéricas de todo o Brasil quanto pela internet no site das loterias Caixa. A aposta simples, com a marcação de seis números, custa R$ 5.

No último sorteio realizado quinta-feira (24), em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas. Na oportunidade os números sorteados foram: 05 – 31 – 37 – 47 – 52 – 58.

A Mega-Sena passou a ter três sorteios por semana. Os concursos da loteria, que até então eram realizados somente nas quartas-feiras e nos sábados, ocorrerão todas as terças, quintas e sábados.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o objetivo da mudança é tornar a Mega-Sena mais atrativa para quem aposta por aumentar a velocidade de crescimento dos prêmios.

2023-08-26