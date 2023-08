Política Polícia Federal identifica em celular de Cid indícios de que militares tentaram financiar tentativa de golpe de Estado

A Polícia Federal diz que Cid "reuniu documentos com o objetivo de obter o suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado".

A Polícia Federal (PF) identificou em aparelhos celulares do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, indícios de que militares da ativa financiaram atos antidemocráticos e uma tentativa de um golpe de Estado após as eleições presidenciais do ano passado.

As informações estão no relatório da PF que serviu de base para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibisse Cid de se comunicar com Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

De acordo com os investigadores, na “análise parcial dos dados armazenados no aparelho telefônico” de Cid e de seu mulher, Gabriela Santiago Cid, foram identificadas “várias mensagens postadas em grupos e chats privados do aplicativo WhatsApp, em que os interlocutores, incluindo militares da ativa, incentivam a continuidade das manifestações antidemocráticas e a execução de um golpe de Estado após o pleito eleitoral de 2022, inclusive com financiamento aos atos ilícitos”.

Ainda segundo a PF, os elementos de prova colhidos até o momento “ratificam a hipótese criminal relacionando a participação dos investigados na tentativa de execução de um golpe de Estado”, seja induzindo e instigando parcela da população ou por meio “de atos preparatórios e executórios propriamente ditos”.

A Polícia Federal diz que Cid “reuniu documentos com o objetivo de obter o suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado”.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, seguem os investigadores, “compilou estudos que tratam da atuação das Forças Armadas para Garantia dos Poderes Constitucionais e GLO (garantia da lei e da ordem)”.

“Apesar de não terem obtido êxito na tentativa de golpe de Estado, a atuação dos investigados, possivelmente, foi um dos elementos que contribuíram para os atos criminosos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023”, diz o relatório da investigação.

Em sua decisão, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes afirma que a análise do celular de Cid também revelou indícios de que houve desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente Jair Bolsonaro “ou agentes públicos a seu serviço” e “posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes”.

O magistrado diz ainda que, com o avanço das investigações, foram identificados “diferentes eixos de atuação” do que ele classifica como organização criminosa.

“Dentre eles, o uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, por meio de desvio de bens de alto valor patrimonial recebidos de autoridades estrangeiras”.

