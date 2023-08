Expointer Unimed irá garantir a segurança médica da Expointer 2023

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Além das estruturas localizadas nas quadras 4 e 19 do parque, haverá um ponto de atendimento no Pavilhão da Agricultura Familiar. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unimed estará presente na Expointer, a maior feira agropecuária de exposição de animais da América Latina com destaque nacional e internacional. A cooperativa será o serviço médico oficial da 46ª edição da feira e disponibilizará aos expositores e público visitante médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuarão em pontos de atendimento, ambulâncias e moto, equipados com tecnologia avançada para atendimento de urgência e emergência.

A cooperativa, que tem a cidade de Esteio, onde é realizado o evento, entre as cidades de cobertura da Unimed Porto Alegre, é o serviço médico oficial da Expointer há 13 anos.

Na quadra 19, próximo ao Portão 5 do parque, estará localizada a estrutura com funcionamento 24 horas. Já na quadra 4 e no Pavilhão da Agricultura Familiar, poderão ser encontrados os ambulatórios que funcionarão das 8h às 20h. Ambulâncias com apoio 24 horas, moto e veículos rápidos de transporte também garantirão a segurança médica de quem estiver no evento.

A iniciativa na Expointer 2023, que acontece entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, é uma operação conjunta entre Unimed Porto Alegre, Unimed Vale dos Sinos e Unimed Federação.

