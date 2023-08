Expointer Unicred Integração oferece produtos, serviços e condições especiais durante a 46ª Expointer

26 de agosto de 2023

A instituição financeira cooperativa também vai promover uma programação com palestras e outras ações no Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unicred Integração estará presente na 46ª edição da Expointer, maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, que acontece entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Com o tema “A sua saúde financeira passa pela Unicred”, a participação da instituição financeira cooperativa na Expointer em 2023 busca reforçar a importância do cooperativismo financeiro em nossa sociedade.

Durante este período, a cooperativa vai receber cooperados, parceiros e visitantes na sua casa, localizada na Quadra 32, em frente ao Pavilhão Internacional. O espaço visa proporcionar momentos de troca sobre o cooperativismo e oportunidades especiais de negócios. Neste ano, o local ganhou uma extensão com um novo e moderno espaço, que será utilizado principalmente para realização de eventos, confraternizações e trocas com cooperados. Com a novidade, a Casa Unicred na Expointer passou a ter uma metragem total de 205,58m².

Ao longo da programação serão oferecidos produtos, serviços e condições especiais para crédito voltadas à sustentabilidade, energias renováveis, máquinas, equipamentos, motos, veículos e tecnologias de ponta do agronegócio e de outras áreas profissionais. Uma das propostas da feira será voltada exclusivamente a cooperados da Unicred Integração: a realização de empréstimos para capital de giro e crédito rotativo para empresas, com prazos entre 12 e 60 meses e taxa de juros exclusivas e diferenciadas para contratações realizadas durante todo o período da Expointer.

As condições deste empréstimo serão válidas a partir da Expointer não apenas na feira, mas em todas as agências da Unicred Integração por tempo limitado, além de opções em seguros, consórcios, investimentos e previdência.

“Estamos nos aproximando cada vez mais do agronegócio para atender as necessidades dos cooperados e das praças onde atuamos, além de colaborar com o desenvolvimento do setor. Pensando nisso, desde ano passado investimos, juntamente com as demais cooperativas do Sistema Unicred, num espaço inovador e aconchegante para recepcionar nossos cooperados na Casa Unicred na Expointer”, explica a gerente regional de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Integração no RS, Michele Flores Accorsi.

Programação especial na Casa Unicred

Ao longo da Expointer, a Casa Unicred contará com eventos abertos à comunidade, com acesso gratuito para o público presente na feira. A programação iniciará no dia 28, com a palestra “Panorama ESG e o papel da Governança nas Cooperativas de Crédito”, com Elisa Simão, sócia da PwC Brasil, parceira da ação. Já no dia 29, serão duas as atrações: às 15h, ocorrerá a palestra sobre educação financeira “Planejando seu Futuro Próspero”, com Patrícia Azevedo, e às 17h, uma palestra sobre o “Impacto das redes sociais na saúde mental”, em parceria com a Unimed, ministrada pelos psicólogos Tatiana Schilling e Leonardo Ferreira.

Quem também vai promover uma programação de eventos é o Instituto Unicred RS, que realizará, no dia 26, no turno da manhã, na casa do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS), uma ação especial do programa Doador Fiel. No dia 29, a instituição promoverá também na casa do Sescoop/RS uma contação de histórias sobre a doação de órgãos, das 9h às 12h. Já no dia 2, será realizada, em frente à Casa Unicred, uma ação chamada “Raio-X da Educação Financeira”, junto ao programa Unipoupe.

“Contaremos com especialistas da Unicred, linhas de crédito exclusivas para feira e todo suporte necessário para realizar ótimos negócios. Com uma agenda de eventos na casa da Unicred, abordaremos também temas atuais e importantes para o desenvolvimento e sustentabilidade”, finaliza Michele.

A Expointer 2023 tem a expectativa de registrar o recorde de público e faturamento, superando 2022. No ano passado, a feira teve 772,9 mil visitantes e R$ 7,15 bilhões de faturamento, sendo 92% do valor em máquinas e equipamentos (R$ 6,6 bi) e 7% no setor automobilístico (R$ 490,9 mi).

