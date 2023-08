Geral Electrolux testa uso de energia solar em caminhão elétrico

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O caminhão, considerado um teste para a companhia, une energia solar e energia elétrica. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fabricante de eletrodomésticos Electrolux incorporou em sua frota em São Paulo um caminhão de pequeno porte movido a energia solar, em parceria com a empresa Hitech Electric. O caminhão, considerado um teste para a companhia, une energia solar e energia elétrica – a bateria pode ser recarregada na tomada, mas recebe também o reforço da luz solar por meio de painéis durante o dia.

O tempo de recarga médio na tomada é de 5 horas para atingir a carga completa, com autonomia de até 280 km. Quando exposto à luz solar por cerca de 10 horas a 12 horas, ganha 20% a mais de autonomia.

Além disso, o caminhão conta com o uso da energia cinética, por meio da “frenagem regenerativa”. Ou seja, quando o motorista tira o pé do acelerador o freio-motor carrega a bateria por meio do movimento das rodas.

A Electrolux disse que a ideia é expandir o movimento com a adição de mais dois caminhões pequenos ainda neste ano. A empresa já utiliza caminhões elétricos e bicicletas em suas entregas.

Para caminhões grandes, no entanto, ainda não há previsão de utilizar a energia solar. “Caminhões grandes precisam de grandes baterias, aí seria a gás ou biometano. Além disso, o tempo de carga é muito longo e seria um problema logístico mantê-los parados para fazer o carregamento, porque perderíamos competitividade”, diz o diretor de sustentabilidade em operações da Electrolux, Fernando Keske.

Ele, no entanto, destaca que diversas outras medidas estão sendo adotadas para ampliar as ações sustentáveis na logística da empresa, mas avalia que é preciso planejar o que será feito. Na opinião dele, uma frota 100% elétrica, por exemplo, não é viável para a empresa atualmente.

“Tendo uma frota 100% elétrica, vou ter um negócio extremamente sustentável, mas ele precisa se pagar no final do dia. A gente tem várias tecnologias disruptivas à disposição, mas a maioria delas custa o dobro do preço”, diz.

O diretor avalia que incentivos fiscais ajudariam a viabilizar a compra dos caminhões elétricos, por exemplo, mas ele destaca que existem outros fatores que ajudariam a impulsionar essa mudança nas companhias.

“É preciso alinhar a estratégia ambiental com a viabilidade econômica. A disponibilidade de veículos elétricos está cada vez maior, mas o preço ainda é alto. Além disso, é preciso pensar com que energia isso vai ser feito, já que a energia elétrica ainda é muito cara no Brasil.”

No Brasil, a PepsiCo também já vem usando caminhões com recarga da bateria pela energia solar. Em parceria com a Sunew, a empresa iniciou a instalação de Filmes Fotovoltaicos Orgânicos (OPV) em 10 veículos da frota de distribuição em 2020, em um projeto piloto para melhorar a gestão da recarga da bateria dos veículos e do seu sistema de iluminação. O plano é expandir a solução de energia limpa para toda a frota da companhia.

O setor de eletrodomésticos, no qual a Electrolux atua, é responsável por 62% das emissões de gases poluentes em São Paulo (dados de 2018) e 35% no Rio de Janeiro (dados de 2019), segundo o estudo Economia Circular – Cidades do Futuro e Descarbonização, da Enel. Segundo a companhia, a expectativa é realizar pelo menos 450 entregas mensais com o caminhão movido a energia solar, o que representará uma redução de 18,75 toneladas de CO₂ anuais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/electrolux-testa-uso-de-energia-solar-em-caminhao-eletrico/

Electrolux testa uso de energia solar em caminhão elétrico

2023-08-26