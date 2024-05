Rio Grande do Sul Aviões da FAB e 19 carretas saem de Brasília para o RS com mais de 400 toneladas de doações

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Hoje somos todos Rio Grande do Sul porque não tem quem não se comova com a situação que estão vivendo. (Foto: Divulgação/FAB)

Em menos de uma semana, a Campanha “Todos Unidos pelo Sul”, lançada pela Força Aérea Brasileira (FAB), arrecadou 1.500 toneladas de donativos nas Bases Aéreas de Brasília (BABR), Galeão (BAGL) e São Paulo (BASP). Para que as doações cheguem mais rapidamente a quem precisa, o Exército Brasileiro (EB) e caminhoneiros uniram-se às asas da FAB, neste sábado (11), partindo de Brasília com destino a Canoas.

Além do comboio, partiram da BABR duas aeronaves KC-390 Millennium, cada uma com 20 toneladas de donativos. “Essa missão é muito importante para nós, por poder ajudar nessa situação de calamidade, em condições que tornam tudo mais difícil. O Esquadrão está 100% envolvido nessa missão e temos dado o nosso melhor em prol da nossa população”, destacou um dos pilotos da aeronave e integrante do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1° GT) – Esquadrão Gordo, Capitão Aviador Rodrigo dos Santos Roeles.

No total, 380 toneladas de mantimentos foram carregados nas 19 carretas do Exército e de empresários voluntários. “A importância é muito grande. Hoje somos todos Rio Grande do Sul porque não tem quem não se comova com a situação que estão vivendo. Então, é muito importante essa união de todos, Força Aérea Brasileira, com os seus aviões, as outras Forças e o cidadão civil, todos empenhados nesse apoio às vitimas das enchentes no estado”, pontuou o empresário e caminhoneiro Marcos Antônio Dias.

Ainda no sábado, foi carregado o primeiro de uma série de contêineres que serão levados para o Porto Seco Centro-Oeste, sediado em Anápolis (GO), que seguirá por meio ferroviário até o Porto de Santos e, de lá, será transportado por via marítima até o RS. Cada contêiner leva cerca de 27 toneladas de donativos.

A FAB tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As ações iniciaram no dia 30 de abril, com resgates de pessoas ilhadas, e estendem-se a atendimentos de saúde, transporte de equipes de resgate e materiais, campanha de arrecadação de donativos, coordenação de meios aéreos e outras.

2024-05-11