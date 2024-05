Rio Grande do Sul Áreas com enchente exigem cuidados contra choques elétricos

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Fisco inclui imóveis, ruas e interior de automóveis. (Foto: EBC)

As enchentes que atingem quase 90% das cidades do Rio Grande do Sul desde o início do mês têm causado uma preocupação adicional aos gaúchos: a possibilidade de sofrer choque elétrico ao transitar por áreas alagadas ou mesmo deixar suas residências, o que pode ser fatal. Afinal, há sempre o risco de topar com um fio energizado.

Especialistas recomendam diversos cuidados para evitar esse tipo de incidente. Confira, a seguir:

– Quando há um cabo de energia caído na rua, evite encostar ou mesmo se aproximar de pessoas e objetos em contato com o cabo. Operadoras do segmento possuem telefones de contato para emergências desse tipo, 24 horas por dia. Caso não não seja atendido, acione a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros.

– Se alguma árvore cair na rua, não tente arrastá-la para liberar o caminho, já que pode ter ocorrido derrubada de postes de luz. Buscar abrigo embaixo de árvores também é arriscado.

– Também é fundamental não encostar em postes ou estruturas metálicas, bem como subir em lajes altas ou se abrigar em campos abertos, de forma a não ser o ponto mais alto do local e atrair descargas.

– Dentro de veículo com cabo de energia caído sobre a carroceria, permaneça em seu interior, com os vidros fechados e sem encostar nas partes metálicas. Acione a empresa de energia ou aguarde a chegada de alguém que possa ajudar a chamar socorro. Sair do carro, apenas em caso de incêndio: abra bem as portas, junte os pés e pule o mais longe possível. E cuidado: não toque na lataria e no chão ao mesmo tempo.

– Em caso de tempestade com raios, não deve ser colocado o celular para carregar na tomada, nem utilizado o chuveiro elétrico. O ideal é retirar todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas. E mesmo quando não estiver chovendo, jamais fale ao telefone fixo ou celular com o carregador conectado à tomada.

Ao deixar o imóvel

Quem está deixando a casa por motivo de alagamento precisa, se houver tempo, desligar a energia do imóvel. Outra medida preventiva de grande importância é deixar aparelhos elétricos em lugares mais altos e fechar bem tampas de caixas d’água e outras estruturas que possam ser levadas pelo vento, atingindo a rede elétrica do entorno – e, obviamente, pessoas.

Já ao religar o interruptor, antes deve ser chamado um eletricista para verificar a condição das instalações: imóveis invadidos pela água podem estar com a fiação molhada. Ao religar a energia, os danos podem aumentar, além de haver risco de descarga elétrica.

(Marcello Campos)

Áreas com enchente exigem cuidados contra choques elétricos

2024-05-11