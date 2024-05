Geral Policiais militares que foram para a reserva nos últimos dez anos serão recontratados como reforço diante do risco de insegurança no RS

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Policial militar durante patrulhamento em área alagada em Novo Hamburgo. (Foto: Soldado Canepelle PM5/Brigada Militar)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou nessa sexta-feira (10) que vai recontratar policiais militares que foram para a reserva nos últimos dez anos. Durante entrevista coletiva, ele disse que o objetivo é garantir a segurança nos abrigos. Com isso, o programa Mais Efetivo será ampliado, reforçando a proteção à população gaúcha.

A ideia inicial era convocar os militares que entraram para a reserva nos últimos cinco anos, mas o prazo será aumentado para 10 anos, resultando no chamamento de mais profissionais.

“Estou especialmente focado em acompanhar a situação dos abrigos e garantir a dignidade e a proteção das pessoas. Estamos reforçando a segurança dentro desses locais, inclusive com chamamento de policiais que estavam na reserva”, explicou Leite.

“A segurança é nossa prioridade. Não vamos dar espaço para criminosos. Estamos com força total para dar respostas, prendendo aqueles que pratiquem crimes, seja nos abrigos, seja nas ruas”, frisou o governador.

O governo pretende concluir o cadastro dos militares da reserva até este sábado (11), de modo que possam entrar em ação já neste fim de semana.

O Rio Grande do Sul está com todo o contingente possível de servidores da Polícia Civil (PC), da Brigada Militar (BM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Segundo Secretaria de Segurança Pública do RS (SSP-RS), o efetivo é empregado no salvamento e na localização de vítimas, no fornecimento de alimentos e de água, em evacuações e na garantia da segurança.

“O governo estadual está atuando para combater todo tipo de crime, como saques e furtos nas ruas. Nas áreas alagadas, o patrulhamento da BM é feito em botes e barcos. A situação dos abrigos, onde se encontram cerca de 75 mil pessoas, também é monitorada constantemente. Desde o dia 2 de maio, foram realizadas 54 prisões pelas forças de segurança, sendo 41 pela BM e 13 pela PC”, informou a pasta.

“Para reforçar a segurança nesse período, foram adotadas as seguintes medidas: suspensão das férias dos servidores da BM, convocação de profissionais que estavam na reserva e patrulhamento intensivo. As forças de segurança gaúchas também contam com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, das três Forças Armadas, de policiais da Força Nacional e de bombeiros militares de todas as 26 unidades federativas. Todo o efetivo está atuando de forma ininterrupta para prevenir e reprimir a ação de criminosos, onde quer que se encontrem.”

