10 de maio de 2024

Caminhão abastece o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. (Foto: Divulgação SES)

Para garantir o abastecimento de oxigênio medicinal aos hospitais gaúchos, a Secretaria da Saúde (SES) está dando suporte, quando necessário, às empresas fornecedoras (Air Liquide, Air Products e White Martins) nas entregas.

No momento, não há nenhum hospital no Estado com registro de falta de oxigênio. Atuando diretamente no Centro de Operações do Exército, em Porto Alegre, a SES conta com o apoio de outras áreas do governo do Estado.

Cilindros que podem ser transportados por estradas têm sido levados em veículos menores. Para os locais sem acesso por terra, em razão das interrupções nas diversas rodovias do RS, as empresas fornecedoras enviam cilindros para a base aérea de Canoas, onde técnicos do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE) da SES organizam, por prioridade, a logística para o transporte aéreo até os locais de destino.

Na quarta-feira (8), foi garantido o fornecimento aos Hospitais Santa Terezinha, em Encantado; Bruno Born, de Lajeado; e São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires. Já na quinta (9) foram abastecidos os Hospitais Vila Nova (de Porto Alegre), São Roque (de Faxinal do Soturno) e de Cachoeira do Sul, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

A equipe da SES também atua na base aérea para o envio de insumos aos hospitais com estoque crítico. Desde a terça-feira (7), caminhões do Exército colaboram no transporte por via terrestre para o abastecimento de hospitais da Macrorregião Missioneira.

Todas as ações contam com esforço conjunto e articulado das áreas do Secretaria da Saúde, Defesa Civil, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e demais forças.

Alerta no Sul

Com as chuvas mais intensas e a situação de alerta no Sul do Estado nos últimos dias, a Secretaria da Saúde (SES) tem dado apoio emergencial e logístico a hospitais da região.

Em Rio Grande, o primeiro andar do Hospital Doutor Miguel Riet Corrêa Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), teve de ser desocupado na quarta-feira (8). A Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o bloco cirúrgico e laboratórios foram transferidos para o segundo andar. Além da mudança dos equipamentos, foram levados para o local um gerador e um transformador auxiliar.

Na quinta-feira (9), a Prefeitura de Rio Grande construiu emergencialmente uma ponte para ligar o HU-FURG e a Santa Casa, visando manter o acesso ao hospital federal de forma segura.

Já em Pelotas o Hospital Universitário São Francisco de Paula, vinculado à Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), recebeu na terça-feira (7) e na quarta-feira (8) 3,5 toneladas de insumos para hemodiálise, enviadas pelo Hospital do Exército de Porto Alegre, em voo que partiu da Base Aérea de Canoas.

