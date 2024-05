Brasil Mega-Sena: bolão do Espírito Santo leva prêmio de R$ 46,7 milhões

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

As dezenas sorteadas foram: 06 - 12 - 19 - 28 - 50 - 60. (Foto: Agência Brasil)

Uma aposta em sistema de bolão realizada em Fundão, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 46.726.380 do concurso nº 2.723 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (11). As dezenas contempladas foram 06 – 12 – 19 – 28 – 50 – 60. Outros 100 jogos acertaram cinco números (R$ 38.633 cada), ao passo que 6.090 fizeram quatro acertos (R$ 906 cada). Para o sorteio da próxima terça (14), o prêmio principal é de R$ 2,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos (é necessário fazer um cadastro, ter pelo menos 18 anos e preencher o número do cartão de crédito).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

História

A Mega-Sena foi criada pela Caixa Federal a partir da estrutura de uma antiga loteria, a Sena. O primeiro concurso foi realizado em 11 de março de 1996.

Em 10 de outubro de 1999 foi pago um prêmio no valor de aproximadamente R$ 64 milhões para um apostador de Salvador, Bahia. O maior prêmio em concursos regulares — e maior premiação individual já registrada — foi pago para um único apostador: mais de R$ 289 milhões, em 11 de maio de 2019.

Em 2008 foi lançada a Mega-Sena da Virada. Na tabela abaixo estão listados os dez maiores prêmios já distribuídos pela Mega Sena, suas datas de sorteio, o número de bilhetes premiados com a Sena, o número do concurso e os números sorteados.

Os sorteios comuns (ou ordinários) acontecem três vezes por semana, às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, de costume às 20h (horário de Brasília), e acontecem a cada vez numa capital diferente das 27 unidades da Federação, a critério e sorteio da Caixa.

O princípio do jogo é simples: são sorteados seis números (as dezenas) diferentes de um total de sessenta dezenas (de 01 e 60) com 50.063.860 combinações possíveis. Até 2009, os sorteios eram realizados em globos duplos (duas gaiolas esféricas girando) e, após cada extração, havia reposição da bola extraída, de modo a manter a estrutura matemática probabilística inicial.

Os números eram sorteados em dígitos separados, que formavam uma dezena (um número decimal de dois dígitos), de 01 a 60. A primeira gaiola tinha esferas variando de 0 a 5 para o primeiro dígito, e a outra tinha esferas variando de 0 a 9 para o segundo. O número 00 correspondia ao 60. Quando seis pares de números originais eram extraídos o sorteio estaria concluído.

Desde o sorteio nº 1 140, os dois globos, originariamente de metal, foram substituídos por um único globo de acrílico [desambiguação necessária], com bolas numeradas de 01 a 60, todas coloridas, uma cor para cada dezena, perfazendo, portanto, seis cores.

