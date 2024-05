Rio Grande do Sul 15 capitais brasileiras não têm plano de mudanças climáticas; Porto Alegre está na lista

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Porto Alegre foi atingida fortemente pelas cheias de maio. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um levantamento feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) revelou que, das 27 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, 15 não contam com o Plano de Mudanças Climáticas. O levantamento foi feito em maio de 2024 com base em pesquisas nos sites de prefeituras e de outras instituições governamentais.

De acordo com o instituto, o Plano de Mudanças Climáticas é um desafio global que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 13 da Organização das Nações Unidas (ONU) que é o de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos relacionados ao clima e catástrofes naturais em todos os países.

As capitais brasileiras que não contam com o Plano de Mudanças Climáticas são:

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Boa Vista (RR)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Goiânia (GO)

Maceió (AL)

Macapá (AP)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Palmas (TO)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

São Luiz (MA)

Vitória (ES)

Já as 11 capitais brasileiras que têm o Plano são: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Terezina (PI).

O estudo também apontou que o documento está em processo de elaboração em Manaus, Belém, Vitória e Porto Alegre.

No caso do Espírito Santo, um forte temporal provocou uma enxurrada no Sul do estado entre a noite do dia 23 e madrugada do dia 24 de março. Ao todo, 20 pessoas morreram nos municípios de Mimoso do Sul (18) e Apiacá (2), além de mais de 15,7 mil pessoas precisaram sair de casa em diversas cidades da região.

Já no Rio Grande do Sul, as chuvas intensas desde o dia 29 de abril já são consideradas a maior tragédia climática do estado. De acordo com informações da Defesa Civil Estadual, 136 pessoas morreram em decorrência dos temporais .

A recorrência cada vez maior de eventos extremos como resultado das mudanças climáticas é uma realidade mundial que exige planejamento e gestão locais para o enfrentamento e prevenção dos desastres socioambientais.

De acordo com o diretor geral do IJSN, o Plano de Mudanças Climáticas é um instrumento de planejamento e gestão fundamental em nível local. No entanto, observa-se um grande despreparo dos municípios brasileiros.

“Os eventos extremos demonstram a necessidade de os municípios brasileiros de se prepararem adequadamente para o enfrentamento e prevenção das catástrofes climáticas, por meio de estratégias de respostas, mitigação e adaptação. O Plano de Mudanças Climáticas é uma das principais ferramentas que possibilita congregar tais estratégicas”, explicou.

Ocorrências desastrosas

Os eventos climáticos extremos que assustaram os brasileiros ao longo de 2023 produziram um recorde de ocorrências desastrosas em mais de mil municípios.

Dados divulgados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontam que, em todo 2023, foram 1.161 eventos climáticos nos 1.038 municípios monitorados pelo Cemaden: 716 foram ocorrências hidrológicas, como transbordamento de rios, por exemplo; outras 445 foram geológicas, como deslizamentos de terra.

O número é o maior desde que o monitoramento começou nessas áreas em 2019, e isso se deve às mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global e também à influência de fenômenos naturais, como La Niña e El Niño, que mudam a temperatura dos oceanos e aumentam as incidências de chuva em diferentes partes do País.

“As mudanças climáticas, que são principalmente propulsionadas por conta do aquecimento global, podem ser um dos primeiros fatores a mostrar esse aumento no ano passado. A gente também tem que lembrar que 2023 foi o ano mais quente da história já registrado – o que traz mais calor para a atmosfera -, os oceanos estão muito mais quentes do que o normal, e isso também serve de combustível para essas chuvas mais severas e mais intensas”, explicou Pedro Camarinha, pesquisador do Cemaden. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/15-capitais-brasileiras-nao-tem-plano-de-mudancas-climaticas-aponta-estudo-porto-alegre-esta-na-lista/

15 capitais brasileiras não têm plano de mudanças climáticas; Porto Alegre está na lista

2024-05-11