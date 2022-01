Acontece Advogado Marcelo Gazen passa o comando da EGR a Zachia nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Luiz Fernando Záchia (MDB) será o novo diretor-presidente da EGR Foto: Divulgação/Redes Sociais Luiz Fernando Záchia (MDB) será o novo diretor-presidente da EGR. (Foto: Divulgação/Redes Sociais) Foto: Divulgação/Redes Sociais

O advogado Marcelo Gazen dará posse a Luiz Fernando Záchia (MDB) como novo diretor-presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) nesta quarta-feira (05), a partir das 14h, em reunião virtual do Conselho de Administração da empresa.

Com 41 anos, Gazen foi o presidente mais jovem da EGR. Agora, ele voltará à iniciativa privada após gerir a EGR desde abril do ano passado, executando melhorias como a implantação de pista 100% automática em todas as praças de pedágio administradas pela empresa.

Especialista em licitações, contratos públicos, concessões e PPPs, o técnico deixa o governo depois de três anos de serviços prestados à administração pública, iniciando como secretário municipal de Infraestrurura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, no governo do prefeito Nelson Marchezan Júnior, onde foi responsável por diversas entregas de obras importantes. Na EGR, pautou seu trabalho pela gestão e fiscalização dos contratos, melhorias operacionais nas praças e entrega de importantes obras de mobilidade viária e inovação.

Gazen também equiparou os valores de pedágio nas 14 praças administradas pela EGR nos moldes utilizados pelo governo federal, com a cobrança por eixo dos veículos. “Saio do governo como entrei, pela porta da frente, e com a certeza de que executei um trabalho profissional e sério, dentro dos padrões éticos e da boa administração. Agradeço imensamente a oportunidade que me foi confiada pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário Juvir Costella, grandes líderes que tenho orgulho de ter trabalhado”, destaca.

Záchia foi indicado ao cargo pelo MDB de Porto Alegre. Na última segunda-feira, 3, ele deixou a Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, que coordenou durante aproximadamente um ano. Ele terá a missão de concluir o processo de extinção da estatal, atendendo pedido do governador Eduardo Leite.

