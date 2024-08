Brasil Aeroporto de Congonhas tem voos cancelados após falha em avião em Florianópolis

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Incidente em Santa Catarina impactou operações em São Paulo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Incidentes em dois aeroportos brasileiros causaram um efeito cascata de atrasos e cancelamentos nessa segunda-feira (12). O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve 12 chegadas e oito partidas de Florianópolis canceladas nessa segunda-feira (12).

O Aeroporto Internacional de Florianópolis foi o primeiro a suspender suas operações, durante a madrugada. Às 7h, a Zurich Airport, concessionária que administra o local, informou que os pneus de uma aeronave Embraer 195-E2, vinda de Confins (MG), sofreram danos quando o avião aterrissou.

De acordo com concessionária que administra o aeroporto catarinense, 54 voos foram cancelados em Florianópolis pelo fechamento da pista. somente às 20h15 o aeroporto voltou a operar, sete minutos depois de o Embraer ser retirado da pista.

Viracopos fechado

À tarde, a pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), precisou ser fechada após um Boeing 737-4, da empresa Modern Logistics, precisar realizar um pouso de emergência e estourar o pneu. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, a aeronave apresentou defeito já na decolagem. Ninguém ficou ferido.

Segundo o aeroporto, um Boeing 737-4 cargueiro da empresa Modern Logistics teve um pneu estourado durante a decolagem, às 12h32. O piloto declarou emergência e realizou procedimento para queimar o combustível durante cerca de duas horas voando em círculos.

Durante o pouso, às 15h30, outro pneu do lado esquerdo foi estourado e o trem de pouso acabou danificado. O voo 9704 iria para Recife.

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos disse que todos os procedimentos de segurança foram acionados e equipe de bombeiros e a ambulâncias ficaram posicionados para acompanhar o pouso.

A aeronave foi retirada da pista às 17h43 e o aeroporto foi liberado para pousos e decolagens. O incidente em Viracopos, no entanto, não impactou diretamente Congonhas. Os voos de Campinas são desviados em sua maioria para Guarulhos.

Impactos

O incidente em Santa Catarina impactou as operações em Congonhas, provocando filas nos terminais de embarque.

No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, foram canceladas 11 chegadas ou partidas envolvendo Florianópolis, além de mais quatro com destino a Viracopos. Um voo precisou ser alternado.

Na Base Aérea de Canoas (RS), usada provisoriamente durante as reformas ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que ficou alagado durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, um voo vindo de Campinas não decolou.

