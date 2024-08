Brasil Aeroporto de Florianópolis tem pista fechada após avião sofrer danos durante pouso

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Aeroporto ficou fechado por 18 horas. (Foto: Reprodução)

O Aeroporto Internacional de Florianópolis reabriu às 20h15 dessa segunda-feira (12) depois de quase 18 horas fechado. Um avião da Azul Linhas Aéreas apresentou danos nos pneus durante o pouso, fazendo com que a pista principal do Aeroporto de Florianópolis ficasse temporariamente fechada. A aeronave foi retirada pela companhia às 20h08, segundo o Floripa Airport.

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o espaço, orientou os passageiros com voos marcados para esta segunda que procurem as companhias aéreas. Ao menos 99 voos já foram cancelados.

Muitos consumidores relataram terem passado horas em busca de informações. O Ministério Público de Santa Catarina informou que irá apurar danos aos consumidores.

O voo AD 4225 saiu às 23h25 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), e chegou por volta das 2h30 em Florianópolis. Os passageiros e tripulantes conseguiram desembarcar do avião com segurança.

Em uma rede social, um dos passageiros relatou uma freada brusca no momento do pouso e disse que o desembarque aconteceu na pista.

Esclarecimentos

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, informa que ao pousar nesta segunda-feira (12/08), os pneus de uma aeronave da Azul (Embraer 195-E2) sofreram danos, mantendo assim a aeronave sobre a pista. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. Neste momento, a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens, sem previsão de reabertura. A cia aérea está trabalhando, com apoio da concessionária, para a liberação da pista o mais breve possível. Orientamos os passageiros com voos marcados para hoje que procurem as cias aéreas.

Entenda

Segundo a Azul, o problema ocorreu durante o pouso do jato E195-E2, fabricado pela Embraer, que fazia o voo AD 4225, na pista principal do aeroporto. A aeronave partiu do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no início desta madrugada, e pousou na capital catarinense por volta das 2h30.

O Aeroporto Internacional de Florianópolis possui duas pistas. Além da 14/32 – que possui 2,4 mil metros de comprimento por 45 metros de largura -, há também a chamada 03/21 – com 1,5 mil metros x 45 metros. Essa segunda pista, no entanto, não comporta jatos comerciais.

