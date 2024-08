Brasil Aeroporto de Viracopos é reaberto após avião apresentar defeito e fazer pouso de emergência

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Cargueiro, que havia decolado uma hora antes, teve um problema na decolagem, declarou emergência e voltou. (Foto: AG)

A pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi reaberta às 17h43 dessa segunda-feira (12), pouco mais de duas horas após ser fechada em decorrência de um pouso de emergência de um avião cargueiro que tinha como destino Recife. No total, 58 voos foram cancelados, sendo 35 partidas e 23 chegadas.

A aeronave modelo Boeing 737-4, da empresa Modern Logistics, prefixo PP-YBB teve o pneu estourado ao decolar de Viracopos por volta das 12h32 dessa segunda e realizou procedimento para queimar o combustível durante cerca de duas horas. Durante a aterrisagem, em Campinas, outro pneu do lado esquerdo estourou e o trem de pouso foi danificado. Com isso, a aeronave permaneceu na pista das 15h31 até às 17h43. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da concessionária Aeroportos Brasil, administradora do Aeroporto de Viracopos, todos os procedimentos de segurança foram acionados e equipes de Bombeiros e ambulâncias estavam posicionados para acompanhar o pouso.

A Modern Logistics, empresa do Boeing mandou uma nota e informou que retornou para Viracopos de forma segura e dentro de todas as normas de aviação.

A Azul informou que cancelou 47 voos e outros 11 foram alternados para outros aeroportos. Disse também que todos os passageiros receberam a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Anac. A Azul lamentou eventuais transtornos causados e reforçou que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.

A Companhia aérea Gol também enviou nota informando que dois voos foram cancelados e que ofereceu toda a assistência necessária aos Clientes afetados, com remarcação nos próximos voos.

Segundo caso

Esse foi o segundo caso semelhante nessa segunda. Pela manhã, o Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, teve suas operações suspensas após uma aeronave da companhia aérea Azul apresentar problemas durante pouso.

De acordo com a Zurich Airport, concessionária que administra o aeroporto, 54 voos já haviam sido cancelados até as 14h, devido ao fechamento da pista. A empresa informou que o fechamento temporário era necessário para a remoção de uma aeronave da companhia aérea Azul que teve danos nos pneus ao pousar e está na pista. Segundo nota, passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança.

“O pouso aconteceu com segurança, assim como o desembarque dos clientes. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que todos estão recebendo toda a assistência necessária conforme prevê na resolução 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)”, afirmou.

O aeroporto foi reaberto na noite dessa segundo, após a remoção da aeronave da Azul. Às 20h15 a concessionária finalizou a limpeza da área, liberando a pista para operação. Passageiros com voos cancelados foram orientados a entrarem em contato com as companhias aéreas.

