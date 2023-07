Brasil Aeroporto de Florianópolis é fechado após aeronave derrapar na pista

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Avião da Latam vindo de Guarulhos perdeu o controle após contato com o solo. Ninguém ficou ferido Foto: Reprodução/Instagram Avião da Latam vindo de Guarulhos perdeu o controle após contato com o solo. Ninguém ficou ferido (Foto: Reproduçã/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Um avião da Latam com 172 passageiros e 7 tripulantes derrapou na pista no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (12). Por conta do incidente, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens, segundo a concessionária. Nenhuma pessoa ficou ferida no incidente.

A aeronave, que saiu de Guarulhos, São Paulo, com destino a Florianópolis, pousava no momento do acidente e extrapolou os limites de pista, segundo a companhia aérea. O avião derrapou por volta das 9h20. Conforme o Grupo Latam, aeronave Airbus A321 (PT-MXM) “extrapolou os limites de pista no pouso”.

A capital catarinense é atingida por chuva intensa por causa da passagem de um ciclone extratropical, mas não foi informado pela concessionária, nem pela companhia aérea que o mau tempo possa ter influenciado no incidente, que está sendo investigado pela Aeronáutica. Minutos depois da derrapagem, todos os passageiros foram retirados com segurança.

