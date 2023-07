Rio Grande do Sul Alunos da Rede Estadual têm até esta quinta-feira para justificar falta de inscrição no Enem devido ao ciclone extratropical

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Inep atenderá alunos residentes nos 58 municípios atingidos por meio do serviço Fale Conosco

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) recebe, até esta quinta-feira (13), as justificativas de moradores dos 58 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelo ciclone extratropical de 16 de junho para a falta de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Esse era o último dia do prazo inicial e muitos estudantes dos locais afetados não conseguiram realizar o processo pela Página do Participante. A medida foi tomada devido à situação de emergência pública no Rio Grande do Sul.

Os moradores deverão, obrigatoriamente, justificar o motivo de não terem feito a inscrição no prazo estabelecido em edital e apresentar comprovante de residência de um dos municípios atingidos. O Inep disponibilizará o atendimento desse público por meio do serviço Fale Conosco.

