Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

O aeroporto localiza-se às margens da BR-285

Nesta sexta-feira (06), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, darão a ordem de início das obras de ampliação e modernização do aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo, no Norte do Estado.

Os investimentos na reforma do terminal somam R$ 45 milhões – R$ 43,7 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil e R$ 1,3 milhão de contrapartida do governo gaúcho. O aeroporto localiza-se às margens da BR-285.

