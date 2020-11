Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre realiza leilão de 24 ônibus da Carris retirados de circulação

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Veículos que serão leiloados foram substituídos por outros mais modernos Foto: Fernanda Leal/PMPA Veículos que serão leiloados foram substituídos por outros mais modernos. (Foto: Fernanda Leal/Arquivo/PMPA) Foto: Fernanda Leal/PMPA

A Companhia Carris Porto-Alegrense, por meio da Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda, realizará, no dia 11 deste mês, o Leilão Eletrônico 4/2020, destinado à alienação de 24 ônibus retirados da frota em circulação na Capital.

Todos os 24 veículos possuem Chassi Mercedes modelo OF 1722M e carroceria Neobus ano de fabricação 2006. Os ônibus estão à disposição dos interessados para visitação no pátio do antigo Estádio Olímpico, no bairro Azenha.

Em virtude das restrições relacionadas à pandemia de coronavírus, a visita precisa ser agendada pelo telefone (51) 3289-2140 ou pelo e-mail emsiqueira@carris.com.br.

O edital com as condições de participação pode ser acessado no Portal de Compras do Banrisul ou na página da prefeitura.

