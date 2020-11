Porto Alegre O uso da plataforma Córtex é renovado nas escolas municipais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

A plataforma está à disposição de 40 mil alunos, segundo a prefeitura Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A plataforma está à disposição de 40 mil alunos, segundo a prefeitura. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A doação à prefeitura de Porto Alegre da permissão de uso da plataforma digital Córtex, feita em junho para o ensino remoto durante o período de isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus, foi renovada até o final de 2021.

“A Córtex permite o registro das atividades e inclui recursos para a interação entre estudantes, professores e pais, ajudando a manter o vínculo entre alunos e seus docentes e estimulando a participação da família durante a pandemia e após a retomada das atividades presenciais nas escolas. A plataforma está à disposição de 40 mil alunos do 1º ao 9º ano de 56 escolas municipais e duas comunitárias que oferecem o ensino fundamental”, informou o Executivo municipal.

O processo inclui planejamento, envio de tarefas ao estudante, recepção pelo docente e avaliação das ações educacionais, que também podem ser feitas por meio de outras plataformas de conteúdo digital parceiras. Entre as funcionalidades, também estão realização de chamadas, envio de mensagens e diário de classe com o registro das atividades, além do acompanhamento do desenvolvimento dos conteúdos pela supervisão pedagógica.

