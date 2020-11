Porto Alegre Furto de cabos em estação do Dmae afeta o abastecimento de água na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Quadros de comando da Estação de Bombeamento de Água Tratada Ipanema Garden ficaram danificados Foto: Divulgação Quadros de comando da Estação de Bombeamento de Água Tratada Ipanema Garden ficaram danificados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Estação de Bombeamento de Água Tratada Ipanema Garden, localizada na rua Dr. Pitrez, no bairro Aberta dos Morros, na Zona Sul de Porto Alegre, foi alvo de uma ação criminosa no final da madrugada desta quinta-feira (05).

Segundo o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), cabos de energia foram furtados do local, e os quadros de comando ficaram danificados. O crime prejudica o abastecimento de água no Aberta Morros, no Jardim Parque Ipanema, no Imperial Park, nos loteamentos Altos do Ipê e Ipanema Garden e no Parque Lavoura.

Na noite de quarta-feira (04), a Estação Santa Rita I, localizada na avenida Altos da Santa Rita, no bairro Hípica, também teve cabos furtados.

