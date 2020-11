Brasil Tribunal Superior Eleitoral autoriza o envio de militares das Forças Armadas para municípios de 11 Estados

5 de novembro de 2020

O objetivo é garantir a segurança durante as eleições municipais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) autorizou, nesta quinta-feira (05), o envio de militares das Forças Armadas para a garantia da segurança no primeiro turno das eleições em municípios dos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins.

No caso de Tocantins e Mato Grosso, os pedidos aprovados envolvem a atuação das Forças Armadas nas seções eleitorais localizadas em aldeias indígenas, como Krahôs, em Itacajá (TO), e Marãiwatsédé, em São Félix do Araguaia (MT).

Os requerimentos para a atuação das Forças Armadas foram previamente aprovados pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e pelos governos estaduais para garantir que o processo eleitoral transcorra de forma ordeira e tranquila.

