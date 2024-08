Rio Grande do Sul Aeroporto de Pelotas passa a ter voos diários para São Paulo

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

As viagens, operadas pela Azul, estão garantidas até outubro, quando os voos serão retomados parcialmente no aeroporto de Porto Alegre Foto: CCR Aeroportos/Divulgação As viagens, operadas pela Azul, estão garantidas até outubro, quando os voos serão retomados parcialmente no aeroporto de Porto Alegre. (Foto: CCR Aeroportos/Divulgação) Foto: CCR Aeroportos/Divulgação

O aeroporto de Pelotas, no Sul do Estado, ganhou um incremento na malha aérea oferecida aos passageiros, incluindo voos diários para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). As novas viagens, ofertadas pela Azul, estão garantidas até outubro.

Também foram ampliados para seis dias por semana – de a -feira – os voos com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, pela Gol. Os voos para Guarulhos, da Latam, passaram a ter outras duas opções semanais: todas as ças-feiras e sábados.

Segundo o gerente do terminal de Pelotas, administrado pela CCR Aeroportos, Vinicius Bueno, desde o fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre, o aeroporto pelotense passou por importantes mudanças na malha aérea.

“Nossas equipes permaneceram trabalhando com excelência para manter o aeroporto de Pelotas funcionando e pronto para suprir a demanda necessária com o fechamento do Salgado Filho. São mais opções para a população local e também da região Sul do Estado, que ão conforto ao embarcar”, afirmou Bueno.

Melhorias no aeroporto

A CCR Aeroportos finalizará até novembro as obras de ampliação e modernização do terminal de Pelotas, que já ultrapassam os 80% de conclusão. Foram investidos mais de R$43 milhões.

Entre as obras, estão a ampliação do terminal de passageiros, a adequação da sinalização do pátio de aeronaves, a implantação de equipamentos para o auxílio visual à navegação aérea, a reformulação das áreas de escape e os novos sistemas de iluminação e de climatização.

Salgado Filho

Os voos nacionais serão retomados parcialmente em outubro no aeroporto de Porto Alegre, segundo a Fraport. Já as viagens internacionais voltarão a ocorrer em dezembro.

O Salgado Filho foi inundado pela enchente histórica de maio. Atualmente, apenas embarques e desembarques ocorrem no local. Os voos são operados na Base Aérea de Canoas.

