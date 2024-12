Colunistas Aeroporto de Torres já pode receber aviões de até 165 passageiros

O prefeito de Torres, Carlos Souza, destacou o trabalho que vem sendo feito para a reativação do aeroporto Foto: Arquivo pessoal O prefeito de Torres, Carlos Souza, destacou o trabalho que vem sendo feito para a reativação do aeroporto. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

Com a presença de representantes da Infraero e autoridades locais, foram entregues, na segunda-feira (2), as obras de melhorias nos aeroportos de Canela, na Serra Gaúcha, e Torres, no Litoral Norte, ambos administrados pela estatal desde setembro.

Os terminais eram operados pelo governo do Estado e, após o inicio da gestão da Infraero, receberam obras em diversos equipamentos, para ampliar sua capacidade operacional para aeronaves. A Infraero promoveu o alargamento da pista de pousos e decolagens em Canela para 30 metros de largura.

Em Torres, o alargamento ampliou a pista em 25 metros, permitindo que as aeronaves não passem com as turbinas acima da grama, e investimentos de R$ 22 milhões, sendo instaladas cinco posições para aeronaves e uma para helicóptero.

Prefeito de Torres

O prefeito de Torres, Carlos Souza, recordou que vem sendo feito um trabalho intenso desde 2017. Segundo ele, “quase perdemos o aeroporto e fizemos campanhas pela sua manutenção e reabertura”. Souza aponta que o principal objetivo é a retomada de voos comerciais, lembrando que as operações chegaram a iniciar 2019, quando a Azul operava uma linha entre o município e Porto Alegre, projeto encerrado com a chegada da pandemia.

Souza anunciou que “vamos trabalhar junto aos prefeitos, à Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), a fim de viabilizarmos este novo projeto”. Ele já manteve contato com a direção da operadora de turismo CVC para viabilizar pacotes que incluam a região litorânea, destacando que “a operação do aeroporto de Torres é importante não só para o nosso municipio, mas para o litoral gaúcho, para funcionar como uma alternativa estratégica ao Aeroporto Internacional Salgado Filho”.

