Colunistas Deputado Thiago Duarte debate com moradores do Lami e prefeitura laudos de moradias após as enchentes

Por Flavio Pereira | 3 de dezembro de 2024

Deputado Dr. Thiago reuniu-se com moradores do Lami e técnicos da prefeitura para avaliar o problema dos laudos rejeitados Foto: Divulgação Deputado Dr. Thiago reuniu-se com moradores do Lami e técnicos da prefeitura para avaliar o problema dos laudos rejeitados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Na busca por uma alternativa para quem teve a casa atingida pelas enchentes, o deputado Dr. Thiago Duarte reuniu, no último sábado, moradores do Lami e representantes do Poder Público na praia do Extremo Sul de Porto Alegre. Na pauta, os laudos das casas danificadas pela enchente de maio.

A iniciativa do deputado surgiu após reuniões anteriores com autoridades dos governos federal, estadual e municipal. Thiago Duarte avalia que “é fundamental que técnicos do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) estejam presentes no bairro para atender diretamente a população afetada”.

Os moradores receberam informações sobre os laudos das casas danificadas pela enchente de maio. O arquiteto da Sedur informou que os laudos foram feitos conforme padrão da Defesa Civil nacional. O diretor do Demhab, Luiz Antônio, afirmou que há divergências nos critérios o que está sendo analisado em nova etapa de negociação.

Dos mais de 1.200 laudos emitidos, apenas 24 foram aceitos pela Defesa Civil até agora, um número que gerou questionamentos por parte do deputado Thiago. Ele destacou a importância de entender as razões que levaram à rejeição da maior parte dos laudos e cobrou maior transparência no processo.

“Queremos saber o que dizem os outros laudos que não foram aceitos sobre as condições das casas. Precisamos identificar onde está o problema para agilizar o processo”, destacou o médico e parlamentar.

Os moradores, muitos deles residentes no Lami há mais de 20 anos, reiteraram sua resistência a qualquer proposta de relocação. Eles pedem que a Prefeitura de Porto Alegre crie um programa habitacional que permita a reconstrução das casas no mesmo local, respeitando a história e a identidade da comunidade.

Para o deputado Dr. Thiago, a permanência das famílias no Lami é uma demanda legítima que deve ser considerada no planejamento da gestão municipal. A reavaliação dos laudos e a continuidade das negociações representam um passo importante para a reconstrução das vidas das famílias atingidas pelas enchentes.

2024-12-03