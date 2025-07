Cláudio Humberto Cartões do governo: R$56 milhões em seis meses

Por Cláudio Humberto | 13 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os cartões de pagamento do governo Lula (PT), os tais “cartões corporativos”, já tomaram mais de R$56 milhões dos pagadores de impostos apenas no primeiro semestre do ano. O Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, é o órgão que mais gastou com cartões corporativos em 2025; R$15,3 milhões, seguido pela Presidência da República, que torrou R$12 milhões com só 11 portadores de cartões.

Bolada misteriosa

Um cartão da Presidência de Lula pagou uma só conta de R$252 mil em julho. Detalhes estão protegidos sob sigilo.

Tudo em segredo

No mês passado, uma outra conta de cartão da Presidência da República custou R$189 mil aos pagadores de impostos.

Média estratosférica

Existem apenas 4.325 cartões no governo, entretanto cada um gasta cerca de R$12,5 mil por mês, mais de oito vezes o salário-mínimo.

Tem mais

A conta não inclui R$216,3 milhões dos cartões da Defesa Civil, usados em respostas a emergências promovidas por governos estaduais.

EUA e Argentina são clientes nº1 da indústria

Os EUA de Donald Trump, que já anunciou tarifa de 50% contra o Brasil, e a Argentina de Javier Milei, cuja oponente política Lula foi visitar dias atrás, são os maiores clientes de produtos manufaturados brasileiros. Quase 80% dos US$20 (R$112) bilhões comprados pelos EUA de janeiro e junho deste ano são produtos industrializados. No caso da Argentina, são quase 95% dos US$9,1 (R$51) bilhões aponta a base de dados Comexstat, do Ministério da Indústria e Comércio.

Longe dos amigos

Apesar de a China já ser a maior parceira comercial do Brasil, os EUA são o segundo maior parceiro do Brasil e a Argentina, o terceiro.

Só carros

Veículos e peças automotivos representam mais de 43% do total exportado para a Argentina em 2025, mais de US$4 (R$20) bilhões

Amigo do inimigo

“Não é por outra razão que os dois estão se aproximando e assinando acordos comerciais”, explica experiente diplomata à coluna.

Não é comigo

Assim como faz o chefe Lula, Camilo Santana (Educação) terceirizou a culpa pelo MEC não atingir a meta de alfabetização infantil. O ministro inovou, resolveu responsabilizar as enchentes do Rio Grande do Sul.

País tipo B

Para o senador Carlos Portinho (PL-RJ), ao governo Lula “resta blefe, bravatas e narrativas. E falando fino hein porque não dá para subir o tom de forma alguma”, com o sucateamento das Forças Armadas.

Devendo

Fora do Brasil para escapar da ordem de prisão, Carla Zambelli (PL-SP) tem dez dias para desocupar o apartamento funcional da Câmara. Além do prazo, Zambelli terá que pagar multa pela ocupação.

Injustiça inaceitável

O presidente Donald Trump (EUA) não teve papas na língua ao dizer que não vai falar com Lula por agora. Diz o norte-americano que Lula tem tratado Jair Bolsonaro “de forma muito injusta”.

Lição

Empresário de sucesso, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deu valioso conselho sobre a crise com os Estados Unidos, importante importador brasileiro: “a gente não briga com o cliente”.

Pela culatra

Deu ruim o plano do PT, que acionou o ‘gabinete do ódio’ e mobilizou influenciadores com a campanha “Defenda o Brasil”. Foi um fiasco e as redes sociais subiram a hashtag “Defenda o Brasil do PT’.

Ninguém liga

Irritou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deboche de Lula com a ida dele aos Estados Unidos. O deputado rebateu, “sem Moraes Lula seria apenas isso daí, um bêbado da rua cujas opiniões ninguém se importa”.

Posse em agosto

Tem mudança no TRF4, que agora conta com a nova desembargadora Ana Paula De Bortoli, juíza que foi promovida por merecimento. Vai ocupar a vaga de Ricardo Teixeira do Valle Pereira, que se aposentou.

Pergunta na memória

Não era verdade que quando um não quer, dois não brigam?

PODER SEM PUDOR

Que maravilha viver…

Em um habeas corpus ao então ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, o advogado paulista Luiz Carlos de Oliveira certa vez não economizou elogios à capacidade e ao “elevado senso de justiça” do ministro. E completou: “⁠Como dizia o poeta, ah, se todos fossem iguais a você…”. O advogado levou sorte: o habeas corpus foi concedido pela unanimidade dos ministros.

___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Instagram: @diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/cartoes-do-governo-r56-milhoes-em-seis-meses/

Cartões do governo: R$56 milhões em seis meses

2025-07-13