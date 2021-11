Mundo Aeroporto nos Estados Unidos vive momentos de pânico após disparos acidentais

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Pessoas se agacham com medo dos disparos no terminal de Atlanta. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Disparos acidentais” provocaram uma rápida cena de pânico neste sábado (20) no aeroporto de Atlanta, congestionado durante o fim de semana anterior ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, embora a diretoria do terminal tenha informado que não havia “nenhum perigo”.

“Por volta das 13h30 de hoje (15h30 de Brasília), uma arma disparou acidentalmente na área de controle de segurança do ATL (aeroporto de Atlanta)”, anunciou o aeroporto desta cidade do sudeste dos Estados Unidos em sua conta no Twitter.

“Não há um atirador no aeroporto”, acrescentou a fonte, destacando que a polícia estava no local. Em outro tuíte, momentos depois, o aeroporto insistiu em que não havia “nenhum perigo para os passageiros ou os funcionários” e que uma investigação estava em andamento.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, sem gravidade, segundo a agência de notícias Reuters.

Um porta-voz do terminal informou mais tarde que o incidente ocorreu após a detecção de uma arma de fogo dentro de uma bolsa nos pontos de controle.

“Quando o funcionário entrou ou quando o passageiro entrou para buscá-la, disparou acidentalmente”, disse o diretor de comunicações do aeroporto, Andrew Gobeil, à CNN.

Assim que a arma disparou, o homem que a levava “fugiu”, disse Gobeil, destacando que as autoridades sabem de quem se trata e que a informação ainda está em curso.

Muitas pessoas se agacharam ao ouvir uma forte detonação e outras correram, derrubando malas em seu caminho, tentando fugir do local, mostrou um vídeo transmitido pela CNN.

Foi possível ouvir pessoas gritando, “Agachem-se!”, enquanto outras rastejavam no chão. Algumas se refugiaram nos restaurantes do aeroporto e outras correram, inclusive, para a pista.

O aeroporto de Atlanta não informou que tipo de arma disparou, nem a quem pertencia. Tampouco revelou se o incidente causou perturbações nos voos previstos.

Os aeroportos dos Estados Unidos ficam muito movimentados no fim de semana anterior ao Dia de Ação de Graças, celebrado no próximo dia 25, uma das comemorações mais importantes do país.

Segundo o TSA (Administração de Segurança de Transporte), órgão do governo encarregado do setor, oficiais detectaram “mais de 450 armas de fogo nos pontos de controle do aeroporto de Atlanta em 2021. Esse incidente ressalta a importância de verificar se há itens perigosos nos pertences pessoais antes de partir para o aeroporto. As armas de fogo, especialmente as carregadas, apresentam um risco desnecessário nos postos de controle, não têm lugar na cabine de passageiros de um avião e representam um erro muito caro para os passageiros que tentam embarcar em um voo com elas”. As informações são das agências de notícias AFP e Reuters e do TSA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo