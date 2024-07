Rio Grande do Sul Aeroporto Salgado Filho pode retomar pousos e decolagens em 90 dias, diz o governador gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Operações no terminal de Porto Alegre estão paradas desde o início de maio, por causa das enchentes. (Foto: Maurício Tonetto/Arquivo Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fechado para pousos e decolagens desde o início das enchentes de maio no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho pode voltar a receber voos em cerca de 90 dias, ainda que mediante restrições. A projeção relativa ao terminal localizado na Zona Norte de Porto Alegre foi compartilhada nessa quarta-feira (3) pelo governador gaúcho Eduardo Leite, em caráter extraoficial.

“Há um relatório a ser consolidado para que se saiba o tipo de obra necessária em relação à pista”, declarou o chefe do Executivo em entrevista ao canal Globonews nessa quarta-feira (3). “Ainda não tive acesso a esse estudo, mas recebemos informações que permitem uma expectativa de retomada em outubro, mesmo que de forma parcial.”

Procurada por veículos da imprensa, a direção da concessionária Fraport Brasil – que administra o Salgado Filho desde 2017 – corroborou a fala do governador, embora também condicione a hipótese à avaliação por ele mencionada. O resultado deve sair até o final desta quinzena.

Na mesma entrevista, Leite mencionou o trabalho realizado pelas autoridades junto às empresas aéreas para que seja ampliado o redirecionamento emergencial de operações em aeroportos de outras cidades do Estado. É o caso de Caxias do Sul (Serra Gaúcha), Santa Maria (Região Central), Passo Fundo (Norte) e Pelotas (Sul).

Processo gradual

A Fraport finalizou a limpeza no terminal de passageiros do Salgado Filho na segunda-feira (1º) e agora o serviço contempla as áreas comuns. O passo seguinte será a recuperação de equipamentos operacionais. São etapas necessárias à retomada dos embarques e desembarques de passageiros, anunciado em 21 de junho e que deve se concretizar já nesta quinzena – os detalhes serão divulgados nos próximos dias.

Os pousos e decolagens, entretanto, serão mantidos provisoriamente na Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana). Trata-se de um dos nove aeródromos escolhidos pelo governo federal para absorver parte da malha aérea que utilizava o Salgado Filho antes da catástrofe climática.

A logística envolverá o transporte dos passageiros até a cidade vizinha (e vice-versa) por via terrestre (ônibus ou van). Desde 22 de maio, os procedimentos de entrada e saída da cidade por meio de voos comerciais (incluindo o check-in) têm sido realizados em um espaço interno do Park Shopping de Canoas.

Resumo histórico

Empresa de origem alemã e que atua no Brasil por meio de uma subsidiária, a Fraport assumiu a administração do Aeroporto Internacional Salgado Filho em julho de 2017, mediante contrato de R$ 382 milhões, válido até 2042. O processo foi viabilizado pelo governo do então presidente Michel Temer para conceder o serviço à iniciativa privada.

O Salgado Filho era gerido desde 1974 pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), do setor estatal. Antes da catástrofe ambiental, a unidade inaugurada em 2001 (após quase 60 anos de operações concentradas em terminal nas proximidades) era a mais movimentada da Região Sul do País em número de passageiros transportados. Já no ranking nacional ocupava o nono lugar.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aeroporto-salgado-filho-pode-retomar-pousos-e-decolagens-em-cerca-de-tres-meses-diz-o-governador-gaucho/

Aeroporto Salgado Filho pode retomar pousos e decolagens em 90 dias, diz o governador gaúcho

2024-07-03