Porto Alegre Aeroporto Salgado Filho será parcialmente aberto para voos em outubro

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministro Silvio Costa Filho diz que a expectativa do governo é reabrir 100% das operações até dezembro Foto: Divulgação/Fraport Foto: Divulgação/Fraport

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, será parcialmente aberto para voos em outubro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Segundo ele, a expectativa é de que o terminal opere com 100% da capacidade até dezembro. “Agora no mês de outubro nós iremos reabrir parcialmente o Aeroporto Salgado Filho, com 50 voos diários. O que equivale a 350 voos semanais”, explicou Silvio Costa.

“Até dezembro o Aeroporto Salgado Filho estará 100% aberto e operando como estava sendo operado antes da enchente que ocorreu infelizmente no Estado do Rio Grande do Sul”, complementou.

O aeroporto recebe atualmente embarques e desembarques de passageiros, mas as decolagens ocorrem na Base Aérea de Canoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/aeroporto-salgado-filho-sera-parcialmente-aberto-para-voos-em-outubro-no-rio-grande-do-sul/

Aeroporto Salgado Filho será parcialmente aberto para voos em outubro

2024-07-16