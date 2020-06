Mundo Aeroportos de Pequim cancelam mais de mil voos devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

China já entende que enfrenta uma segunda onda de Covid-19 Foto: Reprodução China já entende que enfrenta uma segunda onda de Covid-19.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os dois aeroportos de Pequim cancelaram mais de mil voos nesta quarta-feira (17), após o ressurgimento de casos da Covid-19 na capital chinesa, anunciou a imprensa local.

Às 9h10 locais (22h10 de Brasília), 1.255 voos com partida e chegada nos aeroportos de Pequim foram cancelados, ou seja, 70% dos planejados originalmente, informaram o People’s Daily e o China Daily.

As autoridades pediram aos moradores de Pequim quem evitem viagens “não essenciais” para fora da cidade e ordenaram o fechamento de escolas do ensino fundamental e secundárias.

Várias cidades começaram a impor uma quarentena obrigatória a todos os viajantes da capital chinesa. Os usuários do trem que reservaram passagens para ou a partir de Pequim poderão solicitar um reembolso gratuito, informou o People’s Daily.

De acordo com o gabinete do prefeito de Pequim na quarta-feira, 31 novas infecções do coronavírus foram registradas na capital nas últimas 24 horas, número que se manteve estável pelo quarto dia consecutivo.

Até então, nenhum caso de coronavírus havia sido detectado em Pequim em dois meses e os cidadãos estavam quase voltando ao normal. Mas o medo de uma segunda onda epidêmica levou as autoridades a agir.

As autoridades da capital chinesa lançaram uma grande campanha de testes de diagnóstico após um ressurgimento na semana passada no mercado atacadista de Xinfadi, no sul da metrópole. Atualmente, a cidade realiza mais de 90.000 exames diários. Trinta áreas residenciais, das milhares na capital, foram bloqueadas.

