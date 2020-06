Rio Grande do Sul Já chega a cinco o número de pacientes de coronavírus que receberam transfusão de plasma sanguíneo em hospital de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Procedimento experimental utiliza material de paciente já recuperado. (Foto: Andréia Copini)

O Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), realizou a sua quinta transfusão de plasma sanguíneo para tratamento experimental de pacientes de coronavírus. A receptora é uma idosa de 83 anos, moradora da cidade e com histórico de hipertensão. Diagnosticada com a Covid-19 na semana passada, ela foi internada e precisou ser transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Com consentimento da família, a equipe médica solicitou o material ao Hemocentro e realizou o procedimento, que utiliza plasma de pacientes já recuperados da doença. A paciente recebeu duas bolsas de plasma, uma de 192 ml e outra de 200 ml. O procedimento iniciou às 20h35min e terminou as 21h30, sem intercorrências. A equipe monitora o paciente e acompanha as respostas do tratamento.

O doador é um homem de 49 anos, também morador de Caxias do Sul e que está curado há 70 dias. Essa é a quinta transfusão do chamado “plasma convalescente” realizada pela instituição na tentativa de auxiliar a criar anticorpos em um paciente diagnosticado com coronavírus.

A primeira ocorreu em 26 de maio, em um paciente de 63 anos, morador de Garibaldi, já está recuperado da Covid-19 após dois testes do tipo “PCR” negativos e que deixou a UTI no último domingo, sendo transferido para o quarto.

Já a segunda foi efetuada na noite da última quinta-feira, 11 de junho, em uma mulher de 33 anos, moradora da região. Ela já apresenta alguma melhora pulmonar e os médicos já começaram a diminuir a sedação.

O terceiro foi um idoso de 64 anos que reside em Caxias do Sul e nesta segunda-feira recebeu uma segunda bolsa de plasma. Ele continua em estado grave.

E o quarto paciente é um homem de 40 anos, também do município e que recebeu a transfusão nesta semana. Ele não apresenta necessidade de ventilação mecânica para respirar.

Seleção

Desde o início da campanha de doação de plasma, o Hemocentro local já recebeu 36 candidatos, 30 homens e seis mulheres. Desses, as seis mulheres e três homens foram excluídos por não se enquadrarem nos requisitos. Até o momento, já foram feitas oito doações por 5 doadores distintos, sendo que um deles fez três doações e outro doou duas vezes.

A seleção dos doadores de plasma passa por avaliação rigorosa. Neste momento, as pessoas que podem doar são homens, de no mínimo 18 e no máximo 60 anos, que foram infectados pelo coronavírus, tiveram Covid-19 confirmada por meio do teste PCR, estão há mais de 28 dias recuperados, sem sintomas da doença e não apresentam outras doenças infecciosas.

É realizada a triagem e coleta dos interessados e as destina aos hospitais que tiverem protocolo de estudo para uso. Em Caxias do Sul, apenas o Virvi Ramos está habilitado até o momento, inclusive com projeto aprovado pelo Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa).

As doações precisam ser agendadas pelos telefones (54) 3290-4543 e (54) 3290-4580 ou por meio do WhatsApp (54) 984188487. O Hemocentro atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, bem como aos sábados das 8h ao meio-dia, na rua Ernesto Alves,2260, ao lado da UPA Central.

(Marcello Campos)

