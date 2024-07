Geral Aeroportos do exterior têm filas; no Brasil, voos da Azul registram atrasos

19 de julho de 2024

Apagão cibernético provocou atrasos e filas no Aeroporto de Madri, em 19 de julho de 2024. (Foto: Reprodução)

Um apagão cibernético provocou atrasos e cancelamentos em voos e filas em aeroportos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo, nessa sexta-feira (19). No Brasil, viagens aéreas da empresa Azul tiveram atrasos. O problema está relacionado a sistemas que utilizam o Windows na empresa CrowdStrike, uma fornecedora de serviços de segurança digital.

A Microsoft afirma que a falha já foi resolvida, mas que problemas residuais ainda poderiam ocorrer. Não havia indícios de que o apagão esteja relacionado a um ataque hacker.

As companhias aéreas American Airlines, United e Delta, as principais dos Estados Unidos, chegaram a paralisar todos os voos. Mais de 1.400 voos foram cancelados somente nos EUA, e outros 4.000 sofreram atrasos, segundo o site FlightAware.

No Brasil, usuários reclamam que apps de bancos ficaram fora do ar. Bolsas de valores em todo o mundo tiveram intercorrências nas operações.

O incidente teve origem em um problema global na empresa de segurança cibernética CrowdStrike. Em entrevista à rede americana NBC, o CEO da empresa pediu desculpas.

Em um comunicado, a CrowdStrike confirmou que está ciente de falhas no sistema operacional Windows relacionada ao sensor “Falcon”.

A CrowdStrike é uma empresa que fornece serviços de cibersegurança para algumas das maiores empresas do mundo com o objetivo de encontrar falhas em sistemas digitais e evitar ataques de hackers. Informações iniciais dão conta de que o apagão se originou em sistemas da CrowdStrike que utilizam o sistema operacional Windows, da Microsoft.

Segundo a rede de TV norte-americana ABC, nenhum voo da American Airlines, United e Delta deve decolar nas próximas horas. As viagens que já estão em andamento continuarão normalmente.

A Eurowings, subsidiária da companhia aérea alemã Lufthansa para voos na Europa, disse que todos os voos domésticos e entre Alemanha e Reino Unido foram cancelados até as 15h no horário local (10h no Brasil).

Problemas técnicos foram reportados nos maiores aeroportos da Europa e na Índia, com atrasos de voos. Em Berlim, na Alemanha, todas as decolagens ficaram suspensas por algumas horas. No aeroporto de Singapura, um dos maiores do mundo, diversas companhias aéreas estão fazendo o check-in de forma manual.

A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong disse que as companhias aéreas também mudaram o procedimento de check-in para manual e que voos não foram afetados. As informações são do portal de notícias G1.

