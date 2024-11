Rio Grande do Sul Aeroportos regionais de Pelotas e Bagé são reinaugurados com melhorias. Investimento é superior a R$ 90 milhões

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Ambas as unidades são administradas pela concessionária CCR. (Foto: Divulgação/CCR)

Com a presença do governador Eduardo Leite e de outras autoridades, foram inauguradas nessa quarta-feira (6) as obras de modernização dos aeroportos regionais das cidades gaúchas de Pelotas e de Bagé. As obras demandaram um investimento superior a R$ 94 milhões, de acordo com informações do governo federal e da concessionária CCR, responsável pela administração de ambas as unidades.

A solenidade foi realizada no terminal de Pelotas, que recebeu R$ 51 milhões em melhorias, incluindo expansão do terminal de passageiros, novas áreas de check-in e esteira de bagagens, além da qualificação no pátio de aeronaves e na sinalização horizontal. A pista de rolamento e o sistema de iluminação visual também foram adequados para oferecer mais segurança e conforto aos usuários.

Em Bagé, o investimento chega a R$ 43 milhões, que foram aplicados na modernização do terminal, na reforma do pátio de aeronaves, na pista de táxi, em adequações na faixa e ajustes na sinalização, bem como no balizamento da pista.

Também participaram da solenidade o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e parlamentares da região.

Leite ressaltou a importância das novas instalações: “O nosso governo colocou em prática uma política agressiva de isenção tributária para incentivar a aviação regional. Isso vem gerando resultados importantes, com a ampliação do número de voos no interior. Também estamos com a maior campanha de turismo da história do Rio Grande do Sul, e as obras que são inauguradas hoje se inserem nesse contexto de modernização e de avanços para o desenvolvimento da Região Sul”.

Duplicação da RSC-287

Leite também compareceu ao evento que marcou, em Santa Cruz do Sul, o início das obras de duplicação da RSC-287, um dos principais eixos de ligação da Grande Porto Alegre ao Centro do Estado. A rodovia estadual possui 204,5 quilômetros de extensão, entre Tabaí e Santa Maria, sob concessão ao Grupo Sacyr por 30 anos, desde 2021.

O investimento na duplicação deve passar de R$ 3,6 bilhões, contemplando todo o trecho, nos dois sentidos e beneficiando diretamente dez municípios. Os trabalhos têm dois pontos de partida: o quilômetro 28 ao 30, em Tabaí, e o quilômetro 101 ao 105), em Santa Cruz do Sul. Ambos devem ser concluídos em agosto de 2025.

A partir do quarto ano da concessão, está liberada a duplicação de trechos em Candelária e Novo Cabrais (km 137,58 ao km 141,49), Paraíso do Sul (km 156,46 ao km 157,48) e Santa Maria (km 231 ao km 232,54).

Os próximos pontos, no sexto ano, serão entre Tabaí e Santa Cruz do Sul. No oitavo ano, entre Santa Cruz do Sul e Candelária, e, no nono ano, entre Candelária e Novo Cabrais. Já o último segmento, entre Novo Cabrais e Santa Maria, terá a duplicação obrigatória quando o tráfego da rodovia atingir o volume médio diário equivalente de 18 mil eixos nas duas praças de pedágio.

A RSC-287 foi uma das rodovias mais afetadas pelas enchentes de maio, tendo sido impactada pela queda de três pontes e por outros danos estruturais severos. Mesmo diante desse cenário adverso, em pouco mais de um mês a estrada foi totalmente liberada para o tráfego, contribuindo para o transporte de bens, produtos e veículos de emergência, bem como para o deslocamento dos usuários.

Mas a estrada ainda sente os reflexos da enchente histórica. Uma ponte provisória foi instalada, em 30 de maio, sobre o Arroio Grande, no quilômetro 226, em Santa Maria. A infraestrutura original havia desabado no mês anterior, devido à força da água – a imagem da queda repercutiu em todo o País.

(Marcello Campos)

