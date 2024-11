Economia Mercado automotivo gaúcho encerra outubro com resultados positivos, somando 20.926 emplacamentos

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

No acumulado de 2024, foram registrados 158.595 veículos emplacados Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O mercado automotivo do Rio Grande do Sul encerrou outubro com resultados positivos, somando 20.926 emplacamentos entre todos os segmentos, o que representa um crescimento de 11,89% em relação a setembro.

No acumulado de 2024, foram registrados 158.595 veículos emplacados, uma alta de 18,27% na comparação com o ano anterior, consolidando a retomada do setor. Vale destacar que há dez anos, em outubro de 2014, haviam sido comercializadas cerca de 25 mil unidades. De lá pra cá, o maior número de emplacamentos havia sido em 2018, com 18.963 unidades emplacadas.

No acumulado do ano, 2024 perde somente para 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando foram emplacados 159 mil unidades entre janeiro e outubro. Esse cenário reforça o otimismo do setor, destacando a confiança dos consumidores e o papel dos veículos como investimento e meio de mobilidade essencial.

“No Brasil, e no Rio Grande do Sul não é diferente, tivemos uma melhora nos índices de desemprego e uma consequente queda na inadimplência, o que oportunizou uma maior concessão de crédito. O mês de outubro também contou com 23 dias úteis, o que oportunizou mais negócios. Na contrapartida, no final de ano, sazonalmente já se tem um incremento nas vendas, seja pela motivação da virada do ano ou pela oferta de mercado. A expectativa é de que novembro e dezembro sejam ainda melhores em função da entrada de valores como o 13º salário”, disse Jefferson Fürstenau, presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, que representa as concessionárias de veículos no Estado.

Automóveis e comerciais leves

O segmento de automóveis totalizou 10.747 unidades em outubro, crescendo 16,13% sobre setembro e acumulando 80.468 unidades em 2024 no RS, o que representa um aumento de 18,73% em relação ao ano anterior.

Os comerciais leves, por sua vez, tiveram crescimento de 2,69% no mês, com 3.703 unidades emplacadas, e registraram alta acumulada de 24,63% no ano. Esse desempenho sugere uma sólida recuperação, com consumidores e empresas voltando a investir em veículos que atendam tanto necessidades pessoais quanto profissionais.

Caminhões e ônibus

Os caminhões apresentaram um dos maiores avanços, com 1.160 unidades emplacadas em outubro – aumento de 22,49% em relação ao mês anterior e crescimento anual de 19,94%. O setor de ônibus também apresentou crescimento, registrando 127 emplacamentos, um salto de 56,79% em comparação a setembro e um acumulado de 14,3% no ano. Esses resultados indicam uma expansão no transporte de carga e coletivo, impulsionada pela demanda por renovação de frota e pela necessidade de melhorar a logística no Estado.

Motocicletas e implementos rodoviários

As motocicletas, com 3.339 emplacamentos, cresceram 7,64% em outubro e acumulam alta de 12,88% no ano, com 31.128 unidades comercializadas nos primeiros 10 meses de 2024 – número 12,88% maior do que o acumulado em 2023.

Já os implementos rodoviários cresceram 7,09% no mês passado, com 755 unidades emplacadas, e somam 5.841 no ano, indicando um avanço de 16,22% sobre o ano passado, acompanhando o bom desempenho do setor de transporte.

Veículos eletrificados

Autos e comerciais leves eletrificados somaram 7.274 unidades comercializadas entre janeiro e outubro de 2024, 114% a mais do que em 2023, quando foram negociadas 3.394 unidades no período. O segmento de motocicletas apresentou queda nas vendas de veículos eletrificados: foram 202 unidades neste ano contra 287 em 2023, baixa de 29,62%.

Caminhões somaram 21 unidades eletrificadas negociadas em 2024. Não foram contabilizadas vendas de caminhões eletrificados em 2023. No segmento de ônibus, foram vendidas cinco unidades nos dez primeiros meses do ano contra seis no mesmo período do ano passado, número 16,67% menor.

2024-11-07