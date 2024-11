Economia Indústria gaúcha afirma que o aumento da taxa de juros ajuda a conter a inflação, mas é um sério problema para o setor

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Fiergs afirmou que a decisão do Copom impõe desafios adicionais ao setor produtivo

A decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central de elevar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano, reflete a necessidade de conter o avanço das expectativas de inflação e estabilizar os impactos da desvalorização cambial recente, mas é um sério problema para a indústria, destacou o presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Claudio Bier.

O aumento da taxa básica de juros da economia brasileira foi definido na quarta-feira (6). “Reconhecemos que o aumento dos juros é uma medida para reduzir a inflação e firmar as expectativas, mas não aprovamos esta alta, que é muito prejudicial ao setor industrial. Entendemos que essa decisão impõe desafios adicionais ao setor produtivo, especialmente para as indústrias do Rio Grande do Sul, que enfrentam custos elevados devido à instabilidade cambial e às dificuldades da retomada após as enchentes”, disse o presidente da Fiergs.

Bier acredita, contudo, que o compromisso com o novo arcabouço fiscal e a diminuição das incertezas globais possibilitem uma política monetária menos restritiva no futuro.

