Rio Grande do Sul Aeroportos regionais do RS ganham voos e assentos adicionais com fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

A medida ocorre por conta do fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Foto: Reprodução

Por conta do fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, em decorrência das enchentes, os voos com saída e chegada ao Rio Grande do Sul agora contam com mais opções nas cidades de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Essa ampliação na oferta de voos e assentos, com indicação exata dos terminais e fluxos específicos, foi anunciada via comunicado da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa as companhias aéreas Latam, Gol e VoePass. Em seu site oficial, a Azul também informa as opções de alterações aos passageiros.

“Estamos diante de uma medida fundamental e necessária neste momento de catástrofe, pois ajuda a mitigar os efeitos do fechamento do aeroporto responsável pelo maior número de passageiros no Rio Grande do Sul”, afirmou o secretário de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodríguez Júnior. “A gente tem feito, inclusive, um pedido para quem já tem passagem comprada para visitar o nosso Estado: não cancele, apenas remarque a viagem. Precisaremos da ajuda de todos na nossa reconstrução.”

Abaixo, está a malha de voos extras por companhia aérea representada pela Abear, com prazo até 30 de maio.

Gol – voos diários adicionais

Congonhas x Florianópolis

Florianópolis x Congonhas

Galeão x Florianópolis

Florianópolis x Galeão

Guarulhos x Passo Fundo

Passo Fundo x Guarulhos

Congonhas x Caxias do Sul

Caxias do Sul x Congonhas

Mais 6 frequências semanais: Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) e Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG).

Em Chapecó, a empresa operará com aviões maiores nas rotas que envolvem a cidade catarinense, ofertando maior número de assentos.

Latam – voos diários adicionais

Guarulhos x Florianópolis

Florianópolis x Guarulhos

Guarulhos x Jaguaruna

Jaguaruna x Guarulhos

Guarulhos x Caxias do Sul

Caxias do Sul x Guarulhos

Mais 4 frequências semanais: Guarulhos x Caxias do Sul e Caxias do Sul x Guarulhos.

Mais 2 frequências semanais: Congonhas x Caxias do Sul e Caxias do Sul x Congonhas.

Voepass

Voo de 17 de maio: Congonhas x Santa Maria e Santa Maria x Congonhas

Voo de 19 de maio: Congonhas x Santo Ângelo e Santo Ângelo x Congonhas

Voo de 21 de maio: Congonhas x Pelotas e Pelotas x Congonhas

Porto Alegre

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está com as operações suspensas por tempo indeterminado, segundo a Fraport, que administra o terminal.

Por isso, se você comprou uma passagem aérea passando pelo aeroporto, saiba o que pode fazer e quais são seus direitos. A advogada especialista em direito do consumidor, Maria Inês Dolci, enfatiza que devido à gravidade da situação, as companhias aéreas devem minimizar os riscos de perdas com solidariedade e flexibilidade.

Para quem comprou uma passagem aérea, é possível entrar em contato diretamente com os canais das companhias e solicitar a remarcação do voo, crédito para uma viagem futura ou o deslocamento na região, caso esteja no Rio Grande do Sul.

O consumidor tem o direito de ser reembolsado integralmente, mas cabe a empresa definir o formato – se é diretamente o valor da compra ou em crédito para uma viagem futura. Além disso, se a compra da passagem foi parcelada, isso pode influenciar no reembolso.

Se o consumidor está no Rio Grande do Sul e precisa se deslocar para outro aeroporto, é possível solicitar à empresa o pagamento desse percurso. Porém, vale dizer, que a companhia não é obrigada a arcar com esse custo, já que é uma situação de calamidade pública fora do controle da empresa.

Em caso de remarcação do voo, a companhia aérea pode fazer uma cobrança adicional. Porém, a advogada ressalta que é necessário ter flexibilidade neste momento.

