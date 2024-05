Rio Grande do Sul Marido de Eduardo Leite o defende após comentário sobre doações ao RS

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O médico Thalis Bolzan repostou o pedido de desculpas do governador gaúcho em suas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

O médico pediatra e marido de Eduardo Leite (PSDB), Thalis Bolzan, defendeu o governador do Rio Grande do Sul após uma declaração que rendeu críticas. Em suas redes sociais, Bolzan publicou o pedido de desculpas de Leite, que havia afirmado estar preocupado com o “reerguimento” do comércio local diante do volume de doações. Na legenda da publicação, o médico escreveu: “Não conheço ser humano maior que ele”.

Na terça-feira (14), em entrevista à Rádio Band News FM, Leite havia afirmado que “o reerguimento do comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do País”.

“Pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local”, prosseguiu.

No vídeo compartilhado por Thalis Bolzan, Eduardo Leite se retrata e diz que misturou a questão das doações:

“Antes de mais nada, meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade a favor do povo gaúcho. Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar nosso Rio Grande do Sul numa grande reconstrução. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, traz também a situação dos nossos pequenos comerciantes. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós, e ninguém está livre de errar. Portanto, meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas.”

No X, antigo Twitter, Leite foi citado em mais de 60 mil posts, e esteve entre os assuntos mais comentados em política na rede social na manhã de quarta-feira (15).

O governador e o médico assinaram união estável no final de 2023. Leite foi o primeiro governador do país a se assumir homossexual e desde o momento em que foi à público para falar sobre sua orientação sexual, em julho de 2021, o tucano assumiu o namoro com Thalis. À época, a declaração foi dada em entrevista ao “Conversa do Bial”.

