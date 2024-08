Música Aerosmith anuncia aposentadoria após problemas vocais de Steven Tyler

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O sucesso mundial Aerosmith transcendeu gerações desde a década de 1970. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Aerosmith anunciou nesta sexta-feira (2) a aposentadoria dos palcos em decorrência de problemas vocais enfrentados por seu vocalista, Steven Tyler.

“Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses trabalhando sem cansar para recuperar sua voz para onde estava antes da lesão”, afirma a banda em publicação no Instagram, em relação aos problemas enfrentados pelo cantor em 2023.

Atualmente com 75 anos, Tyler sofreu uma lesão na laringe durante show em setembro do ano passado. As apresentações foram adiadas na época. Em fevereiro deste ano, ele afirmou em um evento que ainda estava em recuperação.

“Nós vemos que ele enfrenta problemas mesmo com a melhor equipe médica a seu lado. Infelizmente, está claro que uma recuperação total de sua lesão vocal não é possível. Tomamos a decisão devastadora e difícil, mas necessária — como um grupo de irmãos —, de nos aposentarmos dos palcos.”

O grupo de sucessos como “Dream on” e “I don’t Wanna Miss a Thing” informou que os ingressos dos shows que faltavam da turnê de despedida vão ser reembolsados de forma automática.

“Nós estamos gratos além das palavras por todos que estavam animados para cair na estrada conosco uma última vez. Gratos para nossa equipe especialista, nosso time incrível e as milhares de pessoas talentosas que fizeram nossas turnês históricas possíveis”, diz o comunicado da banda.

“Um obrigado final a vocês — os melhores fãs do planeta Terra. Toquem nossa música alto, agora e para sempre. Continuem sonhando. Vocês tornaram nossos sonhos realidade.”

O sucesso mundial Aerosmith transcendeu gerações desde a década de 1970, com hits como “Dream On”, “Sweet Emotion”, “Rock This Way”, “Dude (Looks Like a Lady)”, “Love in an Elevator”, “Janie’s Got a Gun”, “I Don’t Want to Miss a Thing”, “Jaded” e inúmeros outros. Ao longo de sua carreira, a banda, fundada em 1970 em Boston, nos Estados Unidos, lançou 15 álbuns de estúdio, sendo o último “Music From Another Dimension!” em 2012.

Vencedora de quatro Grammys, a banda fomada por Joe Perry, Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford, foi homenageada no Hall da Fama do Rock and Roll, em 2001.

Embora o comunicado não mencione explicitamente a possibilidade de novas gravações, a banda já estava longe dos estúdios há mais de uma década, apresentando-se apenas ao vivo, como no show especial que celebrou os 50 anos de carreira no Fenway Park, em Boston, em 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música

https://www.osul.com.br/aerosmith-anuncia-aposentadoria-apos-problemas-vocais-de-steven-tyler/

Aerosmith anuncia aposentadoria após problemas vocais de Steven Tyler

2024-08-02