Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Padre Jerfson dos Santos e Santos foi preso em flagrante por policiais no DF. (Foto: Reprodução)

O padre Jerfson dos Santos e Santos, preso em flagrante por importunação sexual contra um adolescente de 16 anos, recebe quase R$ 15 mil pela função de capelão da PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal). Ele ocupa a patente de primeiro tenente. Os dados são do Portal da Transparência do DF.

O capelão é um servidor concursado da PM que, de acordo com um edital de 2016 do DF, tem como função prestar assistência religiosa e espiritual aos policiais militares, aos servidores civis e suas respectivas famílias. Também deve “atender a encargos relacionados com as atividades de educação moral e outras próprias do oficial policial militar, de acordo com a formação religiosa exigida e os parâmetros institucionais e estratégicos da PMDF”. Neste ano, o concurso selecionava um padre e um pastor para o cargo. O salário inicial era de R$ 10,1 mil.

Para ocupar o cargo como padre, é preciso comprovar o sacerdócio na Igreja Católica Apostólica Romana há pelo menos três anos, ter consentimento expresso da autoridade eclesiástica e do Arcebispo Militar para a prestação de assistência religiosa, espiritual e moral em Corporação Militar.

Também deve ser formado em Teologia, ter entre 18 e 35 anos, não medir menos de 1,65m e ter carteira de habilitação para dirigir carros de passeio. Além disso, deve “ter conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, as quais serão apuradas por meio de sindicância da vida pregressa e investigação social”, segundo o edital.

Procurada, a Arquidiocese de Brasília não informou se Jerfson é oficialmente ligado à Igreja Católica. Apesar das funções religiosas, Jerfson recebe, de acordo com o Portal da Transparência, uma gratificação por de R$ 1 mil por risco de vida.

Jerfson é alvo, desde o final de 2021, de apurações conduzidas pelo Departamento de Controle e Correição (DCC) da Polícia Militar. Ele é investigado por denúncias de assédio a colegas que frequentavam suas missas. Em um dos casos, o padre é suspeito de ter convidado o filho de um policial a viajar com ele até Caldas Novas. Após as denúncias, o então bispo militar afastou Jerfson até que as investigações fossem concluídas.

Procurada, a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal informou que o sacerdote foi indiciado por importunação sexual e entrega de direção a inabilitado. Segundo a instituição, a prisão do padre se deu por volta de 21h da última sexta-feira e os detalhes da investigação são mantidos em sigilo porque menores têm proteção legal por força do Estatuto da Criança e do Adolescente. Jeferson está detido no Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal.

Na última sexta-feira, ele foi preso em flagrante acusado de importunação sexual de um jovem de 16 anos que vendia bombom nas ruas em Águas Claras, no Distrito Federal

Após passar de carro por onde o adolescente vendia doce, o sacerdote o convenceu a ir até a casa dele porque estava sem dinheiro e tentou molestá-lo. Com a recusa do garoto, Jeferson concordou levá-lo de volta desde que dirigisse o carro e, numa nova tentativa de abuso, a vítima fugiu com o veículo. O jovem foi até a polícia e combinou com os policiais de devolver o veículo no estacionamento de um supermercado onde o religioso foi preso em flagrante. As informações são do jornal O Globo.

